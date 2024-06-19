خيول الإمارات تدافع عن لقبها في «برينس أوف ويلز ستيكس»

يدفع مُلّاك الخيول الإماراتية بثلاثة من خيرة الجياد، للدفاع عن اللقب في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «غروب 1» لمسافة 2000 متر عشبي، الذي يجري اليوم بالشوط الرابع والرئيس في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق، الذي انطلق أمس بنسخته الـ313، ويتواصل حتى السبت المقبل، في محفل يمثل درة سباقات الخيل في أوروبا، ويضم 35 من أقوى الأشواط عالمياً.

واجتذب اليوم الثاني 13 من الجياد الإماراتية، تنافس على ألقاب سبعة أشواط، أبرزها شوط «برينس أوف ويلز» المقام ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطانية، تقابله ثلاثة أشواط لخيول «غروب 2»، وشوط وحيد لفئة «ليستد»، وشوطان لخيول «التكافؤ».

ويستهل ثاني أيام المهرجان في الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، مع انطلاق شوط «كوين ماري ستيكس» للمهرات من عمر السنتين ضمن فئة سباقات «غروب 2» لمسافة 1000 متر، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرئيس، الطامح من خلالها فريق «شادويل» المتوج مع جواده «مستهدف» بنسخة العام الماضي، إلى الاحتفاظ باللقب، من خلال الدفع في نسخة 2024 بجواده «ألف ليلة»، بإشراف المدرب أوين بوراس.

كما تُعقد الآمال الإماراتية على بطل نسخة 2020، الجواد «لورد نورث» بشعار فريق «سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وسط طموحات مشروعة للجواد البالغ من العمر ثماني سنوات، في تكرار أدائه الباهر، وحصد لقبه الثاني في «برينس أوف ويلز ستيكس».

وتأتي المشاركة الثالثة لممثلي الإمارات، مع المهر «رويال رايم»، المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كي بورك.