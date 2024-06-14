شباب الأهلي يواجه الرياضي اللبناني في نهائي "أبطال آسيا للسلة"
تأهل فريق شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة، عقب فوزه اليوم في نصف النهائي الأول على غورغان الإيراني بفارق نقطتين، وبنتيجة (73-71). ويواجه شباب الأهلي في النهائي غدا، فريق الرياضي اللبناني الفائز في نصف النهائي الثاني على هيروشيما دراغونفلايز الياباني بنتيجة 121-89.
وجاءت مباراة شباب الأهلي وغورغان متقاربة المستوى، بعد ربع أول انتهى بالتعادل (18-18)، لكن غورغان نجح بعد ذلك في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق نقطتين، وبنتيجة (40-38)، قبل أن يشهد الشوط الثاني صحوة للاعبي شباب الأهلي، عرفوا من خلالها كيفية حسم نتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (15-14 و20-17) والفوز بالمباراة وبلوغ المباراة النهائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news