«سلة شباب الأهلي» تطلب بطاقة «نهائي أبطال آسيا» اليوم

يطلب فريق السلة في نادي شباب الأهلي التأهل إلى المباراة النهائية في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا، حين يلتقي في الثالثة والنصف من ظهر اليوم، فريق «غورغان» الإيراني في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي من البطولة المقامة منذ الـ10 من يونيو الجاري على صالة سعيد بن مكتوم بدبي، ويسدل الستار عنها غداً.

كما يشهد الدور نصف النهائي أيضاً لقاء الرياضي اللبناني أمام «هيروشيما دراغونفلايز» بطل الدوري الياباني، في السادسة والنصف مساءً.

وجاء تأهل الفرق الأربعة، بحلولها في صدارة ووصافة مجموعتي الدور التمهيدي الذي أسدل الستار عنه، أول من أمس، وتمكن من خلاله الرياضي اللبناني من انتزاع صدارة المجموعة الأولى على حساب شباب الأهلي، فيما تصدر «غورغان» الإيراني صدارة مجموعته الثانية أمام «هيروشيما دراغونفلايز» الياباني.

ويتسلح شباب الأهلي أمام «غورغان» بخبرات لاعبيه الدوليين، يتقدمهم الشقيقان سعيد ومحمد مبارك، بجانب لاعب الارتكاز قيس عمر، وصانع الألعاب طلال سالم، ومن خلفهم المحترفون الأميركيون الثلاثة الذين تعاقد معهم شباب الأهلي مؤخراً وقدموا مستويات لافتة بالدور التمهيدي، وهم: ترافين ثيوبوديو، وسير دومنيك، بجانب محترف الكويت الكويتي أنتوني ماركوس.

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق السلة في نادي شباب الأهلي، التونسي وليد زريدة، جهوزية «فرسان دبي» لخوض التحدي أمام «غروغان» الإيراني.

وقال زريدة لـ«الإمارات اليوم»، إن «شباب الأهلي يملك المقومات والعناصر القادرة على الفوز رغم الخبرات المتراكمة للفريق الإيراني الذي دخل هذه البطولة بجهوزية أكبر، كونه خاض مطلع هذا الشهر نهائيات دوري (سوبر غرب آسيا)».

وأوضح: «تحديات كبيرة واجهت شباب الأهلي في الدور التمهيدي، أبرزها عدم الحصول على الوقت الكاف لتحقيق التجانس بين لاعبينا خاصة الجدد».

واختتم: «ثقتنا كبيرة بأن سلة (شباب الأهلي) قادرة على خوض التحدي، وطموحاتنا كبيرة في القدرة على تخطي عقبة (المربع الذهبي) وبلوغ المباراة النهائية».