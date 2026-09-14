بهدف سيزار.. شباب الأهلي يبدأ مشواره الآسيوي بالفوز على تراكتور

استهل شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بانتصار مهم على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد، ضمن الجولة الأولى من البطولة، بعدما قدم «الفرسان» شوطاً أول مميزاً، قبل أن يتراجع في الشوط الثاني أمام أفضلية بسيطة للفريق الإيراني، ويتمسك شباب الأهلي بتقدمه حتى صافرة النهاية.

وبدأ شباب الأهلي المباراة بصورة هجومية، ونجح سردار أزمون في الوصول إلى الشباك مبكراً في الدقيقة السابعة، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ليواصل أصحاب الأرض ضغطهم بحثاً عن التقدم.

وكاد ريكيلمي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 20 بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة وعادت إلى أرض الملعب، قبل أن ينجح يوري سيزار في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سقطت أمامه، ليسددها مباشرة في المرمى.

واستمرت أفضلية شباب الأهلي، وكاد مارسيلينيو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس تراكتور تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الفرسان» بهدف دون رد، وسط أفضلية واضحة في الأداء والفرص.

ومع بداية الشوط الثاني، سنحت فرصة ثمينة أمام يوري سيزار لتعزيز النتيجة، بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة في الحارس، ليهدر فرصة الهدف الثاني.

وتغيرت صورة المباراة تدريجياً، إذ نجح تراكتور في الاستحواذ على الكرة والوصول إلى مرمى شباب الأهلي في أكثر من مناسبة، وازدادت خطورته خلال الدقائق الـ15 الأخيرة. ووقف القائم أمام محاولة محمد دانشكر، قبل أن يطلق البديل مهدي شيري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها حارس شباب الأهلي ماتيوس بصعوبة.

وحاول تراكتور إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، في الوقت الذي بحث فيه شباب الأهلي عن استغلال المساحات لحسم المواجهة، قبل أن ينجح «الفرسان» في الحفاظ على تقدمه والخروج بالنقاط الثلاث، ليحقق بداية إيجابية في مشواره القاري.

1293 مشجعاً في استاد راشد

شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً محدوداً بلغ 1293 مشجعاً في استاد راشد، لمؤازرة شباب الأهلي في بداية مشواره القاري أمام تراكتور الإيراني، رغم المشوار المميز الذي قدمه الفريق في البطولة الموسم الماضي ووصوله إلى الدور نصف النهائي