العين يضم سيكو بابا مقابل انتقال جونتاس ورفائيل إلى البطائح

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب فريق العين جونتاس سانتوس دخل مع زميله البرازيلي رفائيل بيريرا العائد من إعارة من خورفكان في الصفقة التبادلية التي سيرتدي على أثرها لاعب البطائح المقيم المالي سيكو بابا قميص فريق العين، ليكون ضمن صفقات «بطل آسيا» للموسم الجديد.

وجرى الاتفاق بين إدارتي العين والبطائح على انتقال سيكو بابا مقابل مبلغ مالي وانتقال لاعبين، وفيما اكتملت تفاصيل انتقال البرازيلي رفائيل فإن الأنظار كانت تتجه نحو اللاعب الآخر الذي سيرافقه إلى البطائح، وأكد المصدر أن الأمر يتعلق بجونتاس سانتوس.

وقال مدرب البطائح الكرواتي جوران توميتش في رده على سؤال سابق لـ«الإمارات اليوم» حول رحيل سيكو بابا إلى العين، إن فريقه سيخسر جهود لاعب مهم وذكي ومن الصعب تعويضه، مضيفاً: «هو أحد أفضل اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين».

وتعد الصفقة مكسباً للطرفين، إذ إن البطائح سيحصل على مبلغ مالي بالإضافة إلى الثنائي الشاب، وهو ما سيعزز من قوة «الراقي» في الموسم المقبل، وفي الجانب الآخر فإن العين سيكسب لاعباً مهارياً سيزيد من النزعة الهجومية للفريق. وكان سيكو بابا (23 عاماً) هدفاً لعدد من الأندية في مقدمتها الوحدة خصوصاً بعد المستوى الذي ظهر به مع البطائح، إذ خلال الموسم المنصرم في 21 لقاء سجل خمسة أهداف وصنع مثلها، ومن المتوقع أن يعلن العين رسمياً عن التعاقد مع سيكو بابا خلال الأيام المقبلة.

. من المنتظر أن يعلن العين رسمياً عن التعاقد مع سيكو بابا خلال الأيام المقبلة.