أحمد خليل: أفضل «نسخة لي» ستظهر في الموسم المقبل

كشف لاعب فريق البطائح، النجم أحمد خليل، أنه قطع عهداً على نفسه بأن «يظهر بأفضل نسخة له في الموسم المقبل، بخلاف الموسم المنصرم» الذي أوضح أنه «كان صعباً عليه، وأن بعض الظروف جعلته لا يقدم المستوى المتوقع منه». وكان أحمد خليل صاحب آخر هدف في الموسم المنصرم، حين سجل الهدف الثاني للبطائح خلال فوزه 2-صفر على العين في لقاء الختام للموسم، في مباراة مؤجلة من الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال أحمد خليل لـ«الإمارات اليوم»: «كان موسماً صعباً بالنسبة لي، وهو بالتأكيد ليس عذراً، لكن عاهدت نفسي أنني سأعود في الموسم المقبل، وسأظهر بأفضل نسخة لي». وأضاف لاعب شباب الأهلي والجزيرة والعين سابقاً الذي لم يشارك كثيراً في الموسم المنصرم: «صحيح لقد تأخرت في العودة لهز الشباك، ولكن هذا توفيق من الله، وعليّ أن أجتهد أكثر».

وأثنى خليل على احتلال فريقه البطائح للمركز السابع برصيد تاريخي بلغ 37 نقطة، وقال: «الموسم بالنسبة للنادي كان إيجابياً، من المهم أن نكون في مركز أفضل في الموسم المقبل، لدينا طموحات ويجب أن نجتهد من أجل أن ندركها».

وأبدى سعادته بالتحية التي حصل عليها من جماهير العين عندما أحرز هدفاً من ضربة ثابتة خلال مباراة الجمعة الماضي، وقال: «أنا سعيد بمحبتهم لي، هذه المحبة نعمة أشكر الله عليها».

وحول سبب اعتزال أو تراجع مستوى عدد من لاعبي الجيل الذهبي، وما إذ كان هدفه الاستمرار طويلاً في الملاعب، قال: «دائماً لدي قناعة بأنه إذا كنت تعطي أفضل ما لديك، فإن التوفيق سيحالفك، ومتى ما شعرت بأنه ليس هناك مجال للاستمرار، فسيكون ذلك الوقت المناسب للاعتزال».

وعن رأيه في مستوى المنتخب الوطني الذي كان أحد نجوم جيله الذهبي سابقاً، قال إنه تابع أداء لاعبي المنتخب أمام نيبال في تصفيات المونديال، خلال الفوز برباعية نظيفة، مشيراً إلى أن المواهب في المنتخب تبشر بجيل ذهبي جديد في المستقبل. وأضاف: «يحتاجون إلى بعض الوقت وأن يتم الصبر عليهم، هم لاعبون جيدون وأتمنى لهم التوفيق».

في جانب آخر، استقرت شركة البطائح لكرة القدم على اختيار النمسا لإقامة المعسكر الخارجي المقبل تحضيراً للموسم الجديد.

. البطائح أنهى الموسم المنصرم في المركز السابع برصيد 37 نقطة.