الجواد «سيسكاني» يدافع عن لقبه في سباق «بيلمونت غولد كب»

يتطلع الجود «سيسكاني» المملوك لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، اليوم، للدفاع عن لقبه في سباق «بيلمونت غولد كب» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 3200 متر عشبي، على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير. واستطاع «سيسكاني» العام الماضي وفي ظهوره الأول على المضامير الأميركية، انتزاع انتصار صريح في سباق «بيلمونت غولد كب»، بفارق الطولين عن أقرب منافسيه.

وبدأ «سيسكاني» موسمه الحالي بتقديم مستويات رفيعة خلال السباقات الشتوية لمضمار «ميدان» بدبي، بفوزه في سباقي «الخيل تروفي» لفئة «ليستد»، و«ند الشبا تروفي» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، كما قدم عرضاً قوياً في أمسية «كأس دبي العالمي» مارس الماضي بحلوله رابعاً في سباق «كأس دبي الذهبي» لخيول الفئة الثانية «جروب 2».

وعلق المدرب شارلي آبلبي على استعدادات «سيسكاني» بقوله في تصريحات صحافية: «فاز (سيسكاني) بهذا السباق العام الماضي، ويعود إلى الولايات المتحدة في حالة ممتازة، وحصل على بوابة خارجية صعبة نسبياً، لكن السباق يمتد لمسافة الميلين (3200 متر)، ما يمنحه متسعاً من الوقت لتحسين موقعه خلال مجريات السباق، ونحن واثقون بقدرته على المنافسة بقوة للدفاع عن لقبه».