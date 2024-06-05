العين يسقط "الصقور" بـ"ريمونتادا"

حول فريق العين تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة 3-2 على حساب مستضيفه فريق الإمارات في المواجهة التي جمعت الطرفين مساء اليوم في رأس الخيمة ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وكان "بطل آسيا" في طريقه لتكبد الخسارة الثالثة على التوالي والتاسعة منذ بداية الموسم بعد أن وجد نفسه متأخراً بهدفين قبل نصف ساعة من بداية المواجهة سجلهما مروان فهد د15 وفرانسيسكو الكاسير د29.

وتماسك "الزعيم" قبل نهاية الشوط الأول وسجل هدفين متتاليين خلال دقيقتين فقط بواسطة خالد البلوشي د42 وعمير اتزيلي د43 ليدخل الفريقان استراحة الشوطين بالتعادل.

ومع انطلاقة الحصة الثانية وتحديداً في الدقيقة 52 سجل البديل ماتياس بالاسيوس هدف فوز للضيوف، ليضع بذلك "الزعيم" النقطة 45 إلى رصيده في المركز الثالث، فيما تجمدت نقاط "الصقور" عند 17 علماً بانه كان هبط إلى الدرجة الأولى منذ الجولة الماضية. يذكر أن العين يستقبل البطائح مساء الجمعة ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة 25.