«الصقور» يؤدي تحية الوداع أمام «بطل آسيا»

يستقبل فريق الإمارات عند الساعة 06:20 من عصر اليوم برأس الخيمة ضيفه العين في المباراة المؤجلة من الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة لقدم، في لقاء يخوضه الطرفان تأدية للواجب، إذ هبط «الصقور» إلى دوري الدرجة الأولى، بينما ضمن «الزعيم» المركز الثالث بصرف النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

ويحتل الإمارات المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، في حين يحتل «بطل آسيا» المركز الثالث برصيد 42 نقطة، متفوقاً على الشارقة والوحدة في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف كذلك، ومن المرجح أن يلجأ طرفا المواجهة لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين البدلاء.

يذكر أن المواجهة كانت إقامتها مقررة في منتصف شهر أبريل الماضي، لكن جرى تأجيلها لتضارب موعدها مع لقاء العين أمام الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، علماً بأن العين لديه مباراة مؤجلة أخرى سيخوضها مساء الجمعة أمام البطائح كان مقرراً لها يوم 25 مايو وأجلت لتزامنها مع موعد نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني.

. فريق الإمارات هبط إلى دوري الدرجة الأولى، بينما ضمن العين المركز الثالث.