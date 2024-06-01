الجولة 26 تحسم مصير «الصقور» وخورفكان.. وتُودّع مطر

تقام اليوم أربع مباريات في الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين، وعلى ضوء نتيجتها قد تتحدد هوية الطرف الثاني الذي سيلحق بفريق حتا، الذي هبط رسمياً إلى دوري الهواة. ويستقبل البطائح فريق الإمارات في الساعة 18:20 في مباراة ستكون مصيرية لـ«الصقور» الذي يحتاج إلى النقاط الثلاث للإبقاء على أمله في البقاء، وانتظار تعثر خورفكان الذي يستقبل كلباء في التوقيت نفسه.

ولدى «الصقور» 17 نقطة في المركز قبل الأخير (13)، بينما لخورفكان 22 نقطة في المركز 12. ويضمن خورفكان البقاء رسمياً في حال الفوز بأي نتيجة على كلباء. أما «الصقور» فهو مطالب ببلوغ 23 نقطة، بالفوز اليوم على البطائح، وعلى العين في مباراة مؤجلة، مع خسارة أو تعادل خورفكان أمام كلباء، وذلك حتى يستطيع البقاء مستفيداً من فارق المواجهات المباشرة في حال تساويا في النقاط، كون «الصقور» فائزاً على خورفكان ذهاباً وإياباً.

وكان كلا الفريقين قد تعرض لضربة موجعة، إذ خسر «الصقور» مباراة مؤجلة أمام البطائح 1-3، بينما تعادل خورفكان في الجولة 25 أمام الوحدة 1-1، بعد أن كان متقدماً في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

وفي مباراة أخرى، يحل عجمان بقيادة مدربه الروماني إيسايلا، ضيفاً على بني ياس في مواجهة متحررة من الضغوط، كما أنها مواجهة خاصة لإيسايلا الذي درّب «السماوي» سابقاً. ويسعى عجمان إلى الحفاظ على مركزه السابع وله 33 نقطة، بينما ضمن بني ياس البقاء رسمياً، وله 25 نقطة في المركز 10.

الشارقة والوحدة

وستكون الأنظار متجهة بصورة أكبر اليوم إلى مباراة الوحدة ومضيفه الشارقة في 21:00 إذ ستكون المباراة الختامية للمشوار التاريخي لنجم «العنابي» إسماعيل مطر، الذي أعلن اعتزاله رسمياً بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاماً حقق خلالها العديد من الإنجازات، آخرها الفوز بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وستُحدد المواجهة بصورة كبيرة صاحب المركز الرابع الذي يتنافس عليه الوحدة والشارقة، إلى جانب النصر.

ويمتلك الوحدة الأفضلية على صعيد النقاط، إذ يحتل المركز الرابع بـ42 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة، الذي يأمل أن يختم موسمه بانتصار قد يضمن له المشاركة في البطولة العربية المقبلة، وتحسين صورته بعدما ودّع كل البطولات دون أي لقب.

• فوز خورفكان اليوم على كلباء يضمن له البقاء بغض النظر عن نتيجة «الصقور» أمام البطائح.