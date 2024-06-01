34 لاعباً في قائمة الأولمبي «الجديدة»

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمس، اختيار قائمة جديدة للمنتخب ضمت 34 لاعباً، استعداداً لخوض تجمع داخلي في مدينة العين، اعتباراً من بعد غدٍ، ويستمر حتى 11 الجاري تحضيراً للاستحقاقات المقبلة للمنتخب.

ويطمح المنتخب الأولمبي إلى صفحة جديدة خلال المرحلة المقبلة، فيما يعد التجمع المرتقب بقيادة المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي، أول تجمع للمنتخب الأولمبي عقب الإخفاق الأخير الذي صاحب مشاركته في كأس آسيا تحت 23 عاماً التي أقيمت في الدوحة، والتي ودّع المنتخب منافستها مبكراً دون أي رصيد من النقاط، واحتل المركز الأخير في مجموعته، بعدما خسر في ثلاث مباريات من منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والصين.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: حمد المقبالي، سعيد المقدمي، محمد عبدالله، مرزوق البدواوي، مبارك بني زامة، منصور المنهالي، أحمد البلوشي، خميس المنصوري، أحمد مال الله، علي طاهر، زايد خميس، عبدالله خالد، عبدالله خيري، علي كريم، محمد اليماحي، سالم الحمادي، مطر الشامسي، سيف المنهالي، محمد الخوري، عبدالله أحمد، منصور البدواوي، حمد الوافي، علي عبدالعزيز، ضاري فهد، ومحمد الحمادي، خليفة خميس، ربيع البلوشي، بدر السويدي، سيف سالم، عبدالله الجنيبي، يوسف عبده، علي المعمري، مايد الكاس، منصور سعيد.

• أول تجمع للمنتخب الأولمبي عقب الإخفاق الأخير الذي صاحب مشاركته في كأس آسيا