بالا وسيزار خارج حسابات زلاتكو.. والمرزوقي جديد المنتخب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، قائمة تضم 26 لاعباً استعداداً لخوض معسكر إعداد داخلي في أبوظبي خلال الفترة من بعد غدٍ إلى 17 نوفمبر الجاري، تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي هندوراس وسورية يومي 13 و17 من الشهر ذاته، ضمن تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية، والتي تأجلت إلى الفترة من 23 ديسمبر 2027 حتى 21 يناير 2028.

وضمت القائمة كلاً من: خالد عيسى، حمد المقبالي، فهد الظنحاني، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، روبن فيليب، يوسف المرزوقي، زايد الزعابي، كوامي كوايدو، لوان بيريرا، عبدالله حمد، مامادو كوليبالي، عصام فايز، فابيو دي ليما، نيكولاس خيمينيز، حارب عبدالله، برونو دي أوليفيرا، علي صالح، يحيى الغساني، ريتشارد أكونور، محمد جمعة المنصوري، سلطان عادل، وعثمان كامارا.

ولم تشهد القائمة تغييرات واسعة مقارنة بالأسماء التي شاركت في كأس الخليج 27، إذ حافظ زلاتكو على أغلبية العناصر، مع بعض التعديلات، أبرزها استبعاد ثنائي شباب الأهلي، يوري سيزار وغويلهرم بالا، إلى جانب لوكاس بيمنتا وإيريك دي مينيزيس، مقابل استدعاء يوسف المرزوقي للمرة الأولى، وعودة محمد جمعة المنصوري ويحيى الغساني وكوامي كوايدو.

ويخوض المنتخب منافسات كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية واليمن وفيتنام.

. القائمة لم تشهد تغييرات واسعة مقارنة بالأسماء التي شاركت في كأس الخليج الـ27.