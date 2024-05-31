درع الدرجة الأولى يزهو بـ «العروبة المحترف»

تسلم فريق العروبة، أمس، درع دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2023-2024، وتقلد لاعبوه الميداليات الذهبية، بعد التعادل مع مضيفه العربي (2-2)، رافعاً رصيده إلى 78 نقطة، وهو الأعلى لفريق في المواسم الماضية للمسابقة، كما حقق 30 نتيجة إيجابية في رقمين جديدين بالبطولة التي أسدل الستار على أحداثها.

ويعتبر الصعود الثالث في تاريخ نادي العروبة بعد أن تأهل للمرة الأولى إلى مصاف دوري الأضواء في 1992، وفي موسم 2020-2021، إضافة إلى الموسم الحالي.

وسجل هدفي العروبة بمرمى العربي، الإيطالي فابريكيو فيرنانديز في الدقيقة الـ10، والنيجيري محمد ديوب (40)، بينما سجل للعربي راشد عيسى (15 و20).

توّج الأبطال عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، فهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي العروبة علي بن عباد، وعدد كبير من جمهور العروبة الذي عاش فرحة كبيرة بعودة فريقهم للعب في دوري المحترفين بعد موسمين أمضاهما في الهواة.

وأنهى دبا الحصن صاحب بطاقة الصعود الثانية، مسابقة الدرجة الأولى بنتيجة غير متوقعة عندما خسر على ملعبه أمام ضيفه التعاون (1-2) ليتجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الثاني، وسجل هدفه البرازيلي جواو فيتور (19)، بينما سجل للتعاون حميد عبدالله في الدقيقة الثانية، والبرازيلي ميديروس (18).

وفي بقية المباريات، فاز الحمرية على غلف يونايتد (3-0)، والفجيرة على الذيد (2-1)، ومصفوت على سيتي بالنتيجة نفسها، والجزيرة الحمراء على «غلف اف سي» (3-2)، وتعادل مسافي مع يونايتد (3-3).