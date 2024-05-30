البطائح يدفع «الصقور» وخورفكان نحو الخطر  

تعقدت الأمور بشكل كبير على فريق الإمارات، بعد خسارته، أمس، على ملعبه أمام البطائح بنتيجة (1-3)، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذه النتيجة، بات خطر الهبوط يهدد فقط «الصقور» بـ17 نقطة في المركز قبل الأخير (الـ13)، وخورفكان صاحب المركز (الـ12)، بـ22 نقطة. بينما في المقابل، سمح فوز البطائح ببقاء كلباء وبني ياس رسمياً، ولكل منهما 25 نقطة. وأمل «الصقور» الوحيد أن يفوز في مباراتيه المتبقيتين، وبلوغ النقطة الـ23، بشرط أن يخسر خورفكان لقاءه الأخير أمام كلباء في الجولة الـ26.

وكان البطائح هو الذي بدأ بالتسجيل، بفضل ضربة رأس للمدافع ديني بورغيس «45+1». وجاء هدف التعديل لـ«الصقور»، عن طريق مروان حمزة من ضربة رأس بعد تمريرة مثالية من زميله علي عبدالله «56». ولكن محمد «بيليه» استطاع أن يُعيد التقدم من جديد للبطائح «71». وأنهى أناتولي الأمور لمصلحة البطائح من مجهود فردي مميّز، حيث راوغ اثنين من مدافعي «الصقور»، وسجل الهدف الثالث «80».

وفي لقاء آخر، اكتفى بني ياس بالتعادل بنتيجة (1-1) مع مضيفه عجمان، وتقدم «دودو» لعجمان في الشوط الأول من خطأ ارتكبه لاعب وسط «السماوي»، غاستون سواريز، ليضع الكرة في مكان صعب على حارس بني ياس فهد الظنحاني «26»، لكن سهيل النوبي أدرك التعادل لبني ياس، من كرة مرتدة من حارس عجمان علي الحوسني ليسكنها في الشباك «56». وفي مباراة ثالثة، فاز شباب الأهلي على مضيفه حتا بـ(2-5)، وسجل لـ«الفرسان» جويلهيرم دا سيلفا «15» ومؤنس دبور «17» وكارتابيا «54» وبرينو كاسكاردو «74» وحارب عبدالله «81»، في المقابل سجل هدفي حتا علي عيد «26 و82».

وفي مباراة رابعة مؤجلة من الجولة الـ20، فاز الوصل على مضيفه العين بنتيجة كبيرة بلغت (4-2)، وسجل للوصل سفيان بوفتيني «7»، وثنائية لكايو «19 و60»، وفابيو ليما «40»، وللعين بارك يونغ «69» وسفيان رحيمي «84».