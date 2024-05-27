دبا الحصن يتأهل إلى «المحترفين»

تأهل نادي دبا الحصن إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، أمس، بملعب مدينة دبي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ33 (قبل الأخيرة) لدوري الدرجة الأولى، ورفع دبا الحصن رصيده إلى 64 نقطة، بينما تجمد رصيد منافسه المباشر دبا الفجيرة عند 63 نقطة على الرغم من فوزه على الفجيرة بهدفين مقابل لاشيء في التوقيت نفسه.

وخاض دبا الفجيرة آخر مبارياته في الموسم، بينما تنتظر دبا الحصن مباراة أخيرة مع التعاون، ويُعدُّ صعود دبا الحصن إلى الأضواء، هو الأول له منذ تطبيق الاحتراف، بينما سبق له الصعود في موسم 2004-2005 قبل الاحتراف.

ولحق دبا الحصن بفريق العروبة الذي ضمن تأهله مبكراً إلى دوري المحترفين، وأصبح دبا الحصن الفريق رقم 19 الذي يلعب في دوري المحترفين، والنادي الخامس من أندية إمارة الشارقة، بجانب أندية: الشارقة واتحاد كلباء والبطائح وخورفكان.

وشهدت مباراة دبا الحصن مع مضيفه يونايتد أداء تكتيكياً عالياً قاده المدرب المصري طارق السيد، إذ نجح في تقوية خط الدفاع، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتمكن دبا الحصن من تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه البرازيلي جيلمار دا سيلفا في الدقيقة 88 من ضربة جزاء حصل عليها بعد عرقلة اللاعب الليبيري ابو كمارا في منطقة الجزاء، وحافظ الفريق على النتيجة حتى نهاية المباراة، بعد أن لعب الفريقان تسع دقائق كوقت بدل ضائع.

وفي باقي مباريات الجولة، تعادل العروبة مع ضيفه الحمرية (2-2)، وغلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء (1-1)، وفاز غلف إف سي على الظفرة (2-1)، وتعادل التعاون مع العربي (1-1)، والذيد مع مصفوت (2-2)، وفاز مسافي على سيتي (6-1).

وستقام منافسات الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل، ويلعب خلالها دبا الحصن مع التعاون في مباراة الاحتفال بالصعود لدوري المحترفين، والفجيرة مع الذيد، ومصفوت مع سيتي، والجزيرة الحمراء مع «غلف إف سي»، ومسافي مع يونايتد، والحمرية مع غلف يونايتد، والعربي مع العروبة.

. دبا الحصن أصبح الفريق رقم 19 الذي يلعب في دوري المحترفين.