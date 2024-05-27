الدوري وصلاوي.. لقب جديد في موسم استثنائي

تُوِّج فريق الوصل بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على شباب الأهلي، أمس، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب زعبيل، ضمن الجولة الـ25 من المسابقة، وهو الانتصار الرابع توالياً الذي يحققه «الإمبراطور» على «فرسان دبي» هذا الموسم.

وبصم المهاجم السويسري، هاريس سيفيروفيتش، على الهدف الأول «49»، ثم عزز فابيو ليما من تقدم الوصل بتسجيل هدف التعزيز «58»، واختتم البديل آداما ديالو الأهداف «90+7».

وأضاف الوصل اللقب الثاني له هذا الموسم، بعد أن تُوِّج، قبل أيام، بلقب كأس رئيس الدولة، بفضل رباعية تاريخية، سجلها في شباك النصر في المباراة النهائية.

وانتظر الوصل 17 عاماً ليعيد إلى الأذهان الثنائية التاريخية التي حققها في موسم 2006-2007، حينما جمع بين لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، تحت قيادة مدربه البرازيل الشهير زي ماريو.

وحقق الوصل أرقاماً استثنائية هذا الموسم، فخاض 34 مباراة في كل المسابقات، محققاً الفوز في 27 مباراة، وتعادل في خمس مواجهات، وخسر لقاءين فقط، مسجلاً 100 هدف في حين استقبلت شباكه 36 هدفاً.

وشهدت المباراة، التي حضرها آلاف المشجعين، أحداثاً كبيرة، إذ جاءت البداية بالصور الجميلة، التي صنعها المشجعون، فقامت جماهير الوصل برفع تيفو كُتب عليه «لكل الأجيال»، وردت جماهير شباب الأهلي، برفع تيفو حمل رسالة للاعبي فريقهم، وكتب عليها «استمروا في القتال».

وفنياً، خيّم الحماس المشوب بالحذر على بداية المباراة، فانحصر اللعب في وسط الميدان وسط محاولات خجولة من كل طرف لتهديد مرمى الآخر.

ورويداً رويداً، تحررت المواجهة من الضغوط التي كانت عليها، فأضاع سيفيروفيتش، أولى فرص اللقاء، وهو على بُعد خطوات قليلة من المرمى ليُسدد خارج الشباك «15».

وعاد اللاعب ذاته بعد دقيقتين ليُهدر فرصة أخرى للوصل، إثر تمريرة مثالية من ليما «17».

وحضر شباب الأهلي هجومياً حينما لعب غيسوس ضربة رأس من داخل الـ«6 ياردات»، أبعدها الحارس خالد السناني، لترتطم بعد ذلك بالعارضة، وتصل إلى ميليفوجيفتش ليلعبها نحو المرمى، ويتألق الحارس ويبعدها إلى ضربة ركنية ليحرم شباب الأهلي من التقدم «20».

ودخل الوصل الشوط الثاني بأفضل بداية، تمكن خلالها من إدراك التقدم، بفضل تمريرة سحرية من القائد علي صالح وضعت سيفيروفيتش في مواجهة مع الحارس، ليسدد بنجاح هذه المرة داخل الشباك.

وسيّر أصحاب الأرض المواجهة كما أرادوا، إذ بعد الهدف الأول بتسع دقائق، أطلق ليما تصويبة قوية، استقرت على يسار حارس شباب الأهلي الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تدخل الشباك.

واختتم آداما ديالو أهداف اللقاء، بتسجيله الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل ضائع، بعد انفراد بالمرمى.