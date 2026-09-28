علي صالح يرفض الاحتفال بهدفه أمام البحرين

لم يحتفل لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل، علي صالح، بهدفه في شباك البحرين، وذلك بعد وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل. وسجل لاعب «الأبيض» الهدف الثالث في الدقيقة 88 من المباراة التي أقيمت ضمن «خليجي 27»، بعدما تلقى تمريرة رائعة من برونو أوليفيرا، ووضع الكرة من فوق الحارس، قبل أن يتوقف عن الاحتفال.

وساهم الهدف في تعزيز تقدم المنتخب الإماراتي خلال المباراة، التي حسمها «الأبيض» لمصلحته، ليواصل مشواره في البطولة ويقترب من حسم صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور نصف النهائي.