هزم شباب الأهلي..الوصل بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين

حسم الوصل لقب دوري أدنوك لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بالمحترفين، وذلك قبل جولتين من الختام، بعد فوزه على ملاحقه المباشر، شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم «الأحد»، لحساب الجولة 25 من المسابقة.

فبعد شوط أول سلبي تمكن السويسري هاريس سيفيروفيتش، من تسجيل الهدف الأول للوصل بفضل تمريرة سحرية من القائد وضعت سيفيروفيتش، في مواجهة مع الحارس وسدد بنجاح هذه داخل الشباك، «49».

وعزز فابيو ليما من تقدم فريقه من تصويبه لا تُصدر ولا ترد استقرت على يسار الحارس الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تدخل الشباك«،»58«.

واختتم أداما ديالو أهداف اللقاء من انفراد بالمرمى لينجح في ترجمتها لهدف»90+7".

ووسع الوصل الفارق بينه وبين شباب الأهلي إلى تسعة نقاط مع وجود مباراتين لكل منهما لن تؤثر نتيجتهما على موقف الفريقان في جدول المسابقة.

وأعاد فهود زعبيل الى الاذهان الثنائية التاريخية التي حققوها في موسم 2006/2007، بعدما كان قد فاز قبل أيام قليلة بكأس رئيس الدولة.