الوصل في مهمة حسم لقب الدوري أمام شباب الأهلي

يشد استاد زعبيل بنادي الوصل الأنظار اليوم، حيث قمة الموسم المرتقبة بين الوصل وضيفه شباب الأهلي الساعة 19:40 مساءً، ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين. وتُعدّ المباراة مصيرية لكلا الفريقين، إذ يحتاج الوصل إلى نقطة فقط لكي يصنع التاريخ من جديد، ويحقق لقب الدوري الغائب عن خزائنه لسنوات طويلة، ويكرر سيناريو ثنائية الدوري والكأس التي حققها في 2007، إذ فاز بلقب الكأس في الموسم الحالي، واقترب كثيراً من نيل درع الدوري. في المقابل، يضع شباب الأهلي الفوز هدفاً له ولا شيء سواه، لكي يحافظ على فرصته في المنافسة على لقب الدوري.

ولدى الوصل حالياً 58 نقطة في صدارة الدوري، مقابل 52 نقطة لشباب الأهلي. ويدخل الوصل المباراة بفرصتين لحسم اللقب، بالفوز أو التعادل، كونه يتفوق في المواجهات المباشرة على «الفرسان»، إذ فاز ذهاباً 2-1، ما يعني أن نقطة التعادل كافية لكي يتوّج بطلاً، إذ سيظل فارق النقاط الست بينهما قبل آخر مباراتين، حتى في حال خسر الوصل بعد ذلك أمام العين والنصر.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي المواجهة وأمامه سيناريوهات بالغة الصعوبة للاحتفاظ بلقب الدوري، إذ عليه الفوز اليوم بفارق هدفين للتفوق على الوصل في المواجهات المباشرة، ثم انتظار تعثر الوصل أمام النصر والعين، مع ضرورة فوز شباب الأهلي خلال مباراتيه أمام حتا عن الجولة الأخيرة 26، ولقاء سابق مؤجل عن الجولة 13.

وخسر شباب الأهلي ثلاث مرات في الموسم الحالي أمام الوصل، ذهاباً في الدوري، ثم في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ذهاباً وإياباً (3/صفر و3/2) في ربع النهائي. لكن «الفرسان» يتفوق على الوصل في تاريخ المواجهات بالدوري، إذ التقيا 29 مرة من قبل، فاز شباب الأهلي في 12، والوصل في تسع مرات.

• «الفرسان» خسر 3 مرات في الموسم الحالي أمام الوصل.