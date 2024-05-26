دبا الحصن يطلب «بطاقة المحترفين» أمام يونايتد

يطمح دبا الحصن إلى تحقيق الفوز اليوم على مضيفه يونايتد الساعة 18:15 مساءً، ضمن الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى، وذلك من أجل حسم صعوده رسمياً إلى دوري أدنوك للمحترفين. وكان العروبة قد تأهل مبكراً إلى «المحترفين»، كما فاز بلقب الدوري، ويحتل حالياً المركز الأول بـ76 نقطة. في المقابل، لدى دبا الحصن 61 نقطة في المركز الثاني، متفوقاً بفارق نقطة على صاحب المركز الثالث دبا الفجيرة بـ60 نقطة.

وينحصر الصراع على الصعود بين دبا الحصن ودبا الفجيرة، لكن دبا الحصن تتبقى له مباراتان، بينما دبا الفجيرة يختتم الموسم بمباراة ضيفه الفجيرة اليوم. ويحتاج دبا الحصن إلى النقاط الثلاث، سواء أمام يونايتد، أو في مباراته الأخيرة أمام التعاون للصعود رسمياً، بينما خسارته في اللقاءين، مع فوز دبا الفجيرة، يؤهل رسمياً «النواخذة» إلى «المحترفين». ويقدم دبا الحصن موسما مميزاً، حقق خلاله حتى الجولة الماضية، 19 فوزاً، وست هزائم والتعادل أربع مرات. ولم يخسر في آخر جولتين، حيث فاز على الذيد وسيتي.

وفي بقية المباريات، وتجرى بنفس التوقيت الساعة 18:15، يلعب العروبة مع الحمرية، وغلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء، و«غلف إف سي» مع الظفرة، وسيتي مع مسافي، والتعاون مع العربي، والذيد مع مصفوت. ولايزال العروبة يطارد عدداً من الأرقام القياسية في الموسم الحالي، إذ يبحث عن الوصول إلى أعلى عدد من الانتصارات وهو 25، حيث يحمل الرقم حالياً، دبا الفجيرة بـ24 انتصاراً.

ويسعى الفريق أيضاً إلى بلوغ 79 نقطة في رقم جديد، وكذلك في حال حقق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل، فسيعادل رقم حتا بـ 29 مباراة.

• دبا الحصن يحتل المركز الثاني في الدوري بـ61 نقطة، مقابل 60 نقطة لدبا الفجيرة الثالث.