«العين» على الفرحة الآسيوية

تتجه الأنظار اليوم إلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، حيث اللقاء المرتقب في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين، وضيفه الياباني يوكوهاما في الساعة 20:00 مساء. ويتطلع «الزعيم» إلى الفرحة الآسيوية الثانية في تاريخه، بعد أن توج باللقب الأول في 2003. وتصب كل الترشيحات في صالح العين الذي يحتاج إلى الانتصار بفارق هدفين، من أجل الظفر بالكأس القارية، بعد أن خسر لقاء الذهاب 2-1. وعلى الرغم من أفضلية الأرض والجمهور، فإن العين مطالب بالحذر من المحاولات الهجومية الخطرة للضيوف، لتفادي استقبال أي هدف والدخول في حسابات معقدة. ومن المستبعد أن تشهد تشكيلة العين تغييرات كثيرة عن لقاء الذهاب، على الرغم من تعافي المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو من الإصابة. ومن غير المتوقع أن يُغيّر مدرب العين كريسبو اعتماده على خطة «المهاجم» الوهمي التي يعتمد فيها بشكل كبير على إمكانات المغربي سفيان رحيمي، بدل رأس الحربة التقليدي لابا كودجو. ويراهن العين على خبرته الكبيرة في البطولة القارية، وعلى تشكيلة مميزة، إذ إلى جانب رحيمي، تضم عناصر بارزة على غرار الحارس خالد عيسى، واللاعبين بندر الأحبابي وكوامي، والكوري بارك يونغ، وإيريك وكاكو.

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