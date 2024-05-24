كوزمين يطلق تصريحات نارية عقب تعادل الشارقة مع عجمان

شن مدرب فريق الشارقة كوزمين، هجوما عنيفا بتصريحات نارية في كل الاتجاهات عقب التعادل مع عجمان في الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيرا إلى أنه بعد عامين ونصف مع الفريق لم يجد أي مساندة أو دعم في قيادته للفريق، وأوضح أنه تعب من الوضع الحالي.

وتعادل فريق عجمان والشارقة بهدفين لكل فريق في مباراة قوية حول فيها الشارقة تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين قبل أن يتعادل عجمان في الثواني الأخيرة.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي بعد مباراة عجمان: "استقبلنا هدفاً مبكراً في أول دقيقة، ثم غيرنا طريقة اللعب في أرضية الملعب بعدها تحكمنا في مجريات اللعب، وسجلنا هدفين تم احتسابهم و4 أهداف لم يتم احتسابهم، ثم استقبلنا هدف التعادل في الثواني الأخيرة، اللاعبون أعطوا أقصى شيء عندهم للفوز، ولكن هذا هو حال كرة القدم".

وفتح المدرب النار في تصريحات نارية قائلاً: «عندما يكون عندنا لاعبين مثل الفرق الأخرى عندها سنفوز، الأمور ليست جيدة، لذلك يجب ان لا يكون لدينا توقعات كبيرة بشأن المنافسة، ويمكن الشارقة النادي الوحيد الذي عملت فيه ولم يكن عندي أي مساندة لمدة سنتين ونصف السنة، لقد طلبت مرة تأجيل مباراة لنا، ولم يتم تلبية الطلب بينما كانت معظم المباريات تتأجل في نفس الوقت، وعلى مدى سنتين ونصف السنة طلبت مرة واحدة تحكيم أجنبي لمباراة مهمة، ومع الأسف لم يتحقق أي شيء مما أطلبه".

وقال كوزمين في نهاية حديثه بشكل غريب على المدرب في دورينا: «أنا تعبت صراحة، لكن هذه هي الوضعية ويجب أن أتكلم بوضوح".