قادماً من ليستر سيتي.. شباب الأهلي يعزز دفاعه بالدولي البلجيكي ووت فايس

أعلن شباب الأهلي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن تعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالمدافع الدولي البلجيكي ووت فايس، قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة جديدة لدعم صفوف «الفرسان».

ويبلغ فايس من العمر 28 عاماً، ويلعب في مركز قلب الدفاع، وسبق له خوض تجارب في بلجيكا وهولندا وفرنسا وإنجلترا، أبرزها مع أوستنده وستاد ريمس وليستر سيتي.

وانضم المدافع البلجيكي إلى ليستر سيتي عام 2022، وخاض بقميص الفريق الإنجليزي أكثر من 100 مباراة، كما يمتلك خبرة دولية مع منتخب بلجيكا، وسبق اختياره ضمن قائمة بلجيكا المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي التعاقد مع فايس ضمن تحركات شباب الأهلي لتعزيز صفوفه خلال الموسم الحالي، خصوصاً على مستوى الخط الخلفي، في ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية.