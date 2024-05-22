شباب الأهلي «العنيد» يضغط على وصل من حديد

حقق الوصل وشباب الأهلي، المطلوب منهما، أمس، في ختام الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ تغلب الأول على اتحاد كلباء 4-2 ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، فيما اقتنص «فرسان دبي» انتصاراً شاقاً على بني ياس 2-1 في الدقيقة 90+7 ليصبح رصيده 52 نقطة ويبقي على حظوظه قبل ثلاث جولات على ختام البطولة.

على ملعب كلباء، استفاد الوصل من إشهار الحكم الإيطالي، دافيدي ماسا، البطاقة الحمراء في وجه قائد اتحاد كلباء محمد سبيل لعرقلته المهاجم كايو خارج المنطقة، وهو في طريقه منفرداً بالمرمى في الدقيقة الرابعة.

ولكن مهدي قائدي، صدم الوصل، ومنح فريقه التقدم بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة أرضية استقرت على يمين الحارس «16».

واستطاع «الإمبراطور» بعدها بتسع دقائق أن يُدرك التعادل بفضل نجمه علي صالح، الذي حول عرضية آداما ديالو إلى داخل الشباك، قبل أن يمنح الأخير التقدم لفريقه بعد دقيقتين من انطلاقة الحصة الثانية بضربة رأس، مستفيداً من عرضية فابيو ليما.

وأضاف المدافع المغربي، سفيان بوفتيتي الهدف الثالث من كرة رأسية رائعة «66»، وقلص دانييل بيسا النتيجة بالهدف الثاني لكلباء من خطأ دفاعي وصلاوي «69»، فيما حسم هاريس سيفيروفيتش النتيجة لمصلحة فريقه بتسجيله الهدف الرابع «88».

من جهته، عانى شباب الأهلي قبل الفوز القاتل على بني ياس في سيناريو متكرر لمواجهات الفريقين هذا الموسم في الدوري وكأس رئيس الدولة، وفاز بصعوبة 2-1. وفاجأ «السماوي» مضيفه بهدف التقدم بعد 14 دقيقة من ضربة البداية عن طريق تاولانت سيفيري، الذي استقبل عرضية سهيل النوبي وسددها بأريحية في غياب تمركز دفاعي للفريق الأحمر.

وضغط شباب الأهلي بعدها بقوة لتحقيق التعادل فنال ما أراد بفضل رأسية إيغور جيسوس «35». وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع أحرز لاعب بني ياس البديل حسن المحرمي هدف الفوز لـ«فرسان دبي» بالخطأ في مرماه.

بدوره، تعادل عجمان مع مضيفه النصر 1-1 على استاد آل مكتوم. وتقدم «البرتقالي» عن طريق لاعبه التونسي هيكل الشيخاوي «12»، وعادل النتيجة لـ«العميد» المدافع غلوبر ليما «27».