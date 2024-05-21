سباق لقب الدوري يتجدد بين الوصل وشباب الأهلي اليوم

يشهد اليوم الثاني من منافسات الجولة الـ24 لدوري أدنوك للمحترفين، إثارة كبيرة، نظراً لدخول الوصل وشباب الأهلي في صراع متجدد في سباق لقب البطولة لموسم 2023-2024، مع بقاء ثلاث مباريات فقط لكل منهما قبل ختام مشوارهما في المسابقة.

ويشد الوصل بقيادة نجمه علي صالح الرحال إلى كلباء، لمواجهة «النمور» عند التاسعة مساء في مواجهة لا بديل فيها أمام «الإمبراطور» سوى الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، للحفاظ على فارق النقاط الست التي تفصله عن شباب الأهلي.

وتعرض رجال المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لضربة موجعة في الجولة الماضية بالخسارة من الوحدة في زعبيل (1-4)، وهي النتيجة التي أحيت آمال شباب الأهلي لمواصلة الضغط على الوصل، لخطف لقب الدوري من بين يديه، خصوصاً أن المباريات المتبقية لـ«الإمبراطور» ستكون أصعب من نظيرتها لدى شباب الأهلي.

وحصل الوصل على دفعة معنوية كبيرة يوم الجمعة الماضي، عندما تُوّج بلقب كأس رئيس الدولة على حساب النصر بفوز عريض (4-0)، لترتفع المعنويات والطموحات في قلعة زعبيل لتكرار الثنائية المحلية التي سبق أن حققها في موسم 2007-2008.

ولكن طريق الوصل لن يكون مفروشاً بالورود للعودة من كلباء بالنقاط الثلاث، خصوصاً بعدما تمكن «النمور» من الابتعاد خطوة كبيرة عن صراع الهبوط، بعد الانتصار المُستحق الذي خرج به من ملعب العين بالفوز عليه (1-صفر)، وهي النتيجة التي سترفع الضغوط عن لاعبي كلباء، وستجعلهم يخوضون مواجهة الوصل بأريحية شديدة.