العين ضيفاً على الوحدة في بروفة قوية لنهائي آسيا

تنطلق اليوم الجولة الـ24 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث تقام أربع مباريات، يحل فيها العين ضيفاً على الوحدة الساعة 21:00، وفي التوقيت نفسه يواجه البطائح ضيفه حتا، بينما في الساعة 18:10 يستقبل خورفكان الشارقة، ويواجه الجزيرة ضيفه فريق الإمارات. وستكون الأنظار متجهة بشكل كبير إلى اللقاء المهم بين الوحدة والعين، إذ رغم أن الفريقين باتا خارج حسابات المنافسة على لقب الدوري، إلا أن المباراة لها أهمية كبيرة للعين، إذ تعد أقوى بروفة للفريق، قبل خوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا المقرر السبت المقبل أمام ضيفه يوكوهاما الياباني. ويملك العين 39 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري، بينما «العنابي» ثالثاً بـ41 نقطة.

وتشهد تشكيلة العين تغييرات كبيرة مقارنة بالقائمة التي ظل يعتمد عليها الفريق في الفترة الماضية، إذ سيمنح المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو فرصة المشاركة لمجموعة من اللاعبين بغرض الوقوف على مستوياتهم.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة إنه «سيقوم بمنح فرصة المشاركة في لقاء الوحدة، لعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون كثيراً في المباريات الرسمية، كما سيقف على مستوى وجاهزية المهاجم لابا كودجو في المباراة، وذلك لاتخاذ قرار بخصوص الدفع به في مواجهة يوكوهاما».

في المقابل، يدخل أصحاب الأرض اللقاء بهدف تكرار الانتصار على العين، بعد أن كان الوحدة قد حقق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين، كما أن «العنابي» يمر بمرحلة توهج استثمرها بإلحاق الهزيمة الأولى بالوصل المتصدر بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية.

وفي مباراة أخرى، يسعى خورفكان، صاحب المركز الـ12 برصيد 21 نقطة، إلى انتزاع نقاط الأمان، وذلك حين يواجه الشارقة (السادس بـ35 نقطة)، إذ يأمل خورفكان الابتعاد عن دوامة الهبوط بعد الخسارة في الجولة الماضية على يد النصر 1-2، في المقابل يخطط الشارقة لاستعادة توازنه مجدداً، وتحسين مركزه بعد تعادله السلبي المخيب أمام حتا.

وفي مواجهة البطائح وحتا، ستكون المباراة لتأدية الواجب من الفريقين، إذ البطائح ليس مهدداً بالهبوط، وله 27 نقطة في المركز التاسع، ويسعى لتحسين مركزه، بينما في المقابل، باتت المباريات المتبقية تحصيل حاصل بالنسبة لحتا، بعد أن هبط رسمياً إلى «الهواة»، إذ يملك ثماني نقاط في المركز الأخير.

• الوحدة والعين يسعيان لتحسين المراكز، بعد أن باتا خارج حسابات المنافسة على لقب الدوري.

الجزيرة في مهمة استعادة الانتصارات أمام «الصقور»

يسعى فريق الجزيرة إلى العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات من بوابة «الصقور»، بعد تعرضه للهزيمة في الجولة الماضية على يد عجمان 2-صفر. ورغم أن الجزيرة (الثامن بـ28 نقطة) لا ينافس على لقب الدوري، وليس مهدداً بالهبوط، لكنه لا يريد استمرار النتائج السلبية، وهو ما يراهن عليه اليوم.

في المقابل، يتمسك فريق الإمارات ببصيص الأمل للبقاء في «المحترفين»، إذ يملك 14 نقطة في المركز قبل الأخير، ولديه خمس مباريات متبقية. كما أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الـ12 خورفكان سبع نقاط فقط، ما يعني أن فرصة البقاء لاتزال أمام «الصقور»، خصوصاً أن خورفكان تتبقى له ثلاث مباريات.

• «الصقور» مهدد بالهبوط، ويراهن على الفوز للبقاء في «المحترفين».