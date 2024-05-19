الشارقة يضرب موعداً مع الجزيرة في نصف نهائي «كأس اليد»
ضرب فريق الشارقة موعداً مع الجزيرة، الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد، عقب تخطيهما بنجاح عقبة الدور ربع النهائي، بفوز «الملك» على الوصل بنتيجة (33-26)، على صالة شباب الأهلي في دبي، وانتصار «فخر أبوظبي» على العين (29-27) في مباراة استضافتها صالة الوصل.
واستطاع الشارقة فرض هيمنته على مجريات لقاء الوصل، بعد شوط أول أنهاه متقدماً بفارق 11 هدفاً (21-11)، واستثمر الفارق في الشوط الثاني وحسم المباراة بفارق سبعة أهداف.
بدوره، احتاج الجزيرة لضمان انتصاره إلى إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدفين بنتيجة (14-12)، والحفاظ على الفارق حتى صافرة النهاية والخروج بنتيجة الفوز (29-27).
وعانى مليحة لإنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر (12-11)، وتكرار السيناريو ذاته خلال مجريات الشوط الثاني لحسم المباراة بفارق الهدفين وبنتيجة (25-23). كما شهد الدور ذاته تأهل شباب الأهلي للقاء مليحة في ثانية مواجهات نصف النهائي، عقب فوز «فرسان دبي» على دبا الحصن بنتيجة (36-27) في لقاء جمعهما على صالة نادي مليحة، قبل أن ينتزع مليحة بطاقة التأهل على حساب النصر (25-23) في مباراة أقيمت على صالة نادي الشارقة.
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