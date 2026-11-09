غوران ينتقد التحكيم: «الفار» حرم عجمان الفوز على بني ياس

أكد مدرب فريق عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، أن «البرتقالي» افتقد في الشوط الأول الطاقة التي عادة ما يمتلكها، وأن بعض اللاعبين بدا عليهم الإرهاق جراء ضغط المشاركات، في مباراة خرج خلالها الفريق بنتيجة التعادل الإيجابي أمام ضيفه بني ياس (1-1)، الأحد، في الجولة الثامنة من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «لم يظهر الفريق بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، خصوصاً على صعيد التنظيم الدفاعي، ما سمح لبني ياس بالتقدم، لكن الأداء تحسن نسبياً في الشوط الثاني عبر زيادة الضغط الهجومي».

وأوضح: «يخوض الفريق منافسات في بطولات مختلفة، وفي مباراتنا الأخيرة، في الرابع من الشهر الجاري، أمام ضيفنا الاتفاق السعودي في بطولة الأندية الخليجية، قدم الفريق مجهوداً كبيراً للخروج بنتيجة الفوز، لذلك لم تكن طاقتنا ولا مستوانا في الضغط أمام بني ياس بالمستوى المعتاد».

وأضاف: «كانت المباراة صعبة، لأن بني ياس يتميز بمرتدات خطيرة، كما غاب عنا التوفيق، لتهتز شباكنا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن نفرض سيطرتنا في الشوط الثاني، لا سيما بعد النقص العددي في صفوف المنافس، واعتماد بني ياس على التكتل الدفاعي».

وعن ركلة الجزاء التي أُلغيت بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، قال غوران: «بالنسبة لي، كانت ركلة جزاء واضحة تماماً، لكون يد لاعب بني ياس كانت بعيدة عن الجسم. وربما ليس من المفترض بي دائماً التعليق على التحكيم، لكنها المرة الرابعة التي نشهد فيها موقفاً واضحاً، وفي مرتين يمنحنا الحكم إتاحة الفرصة، ثم تتدخل تقنية الفيديو لتغيير القرار، لكن هكذا هي كرة القدم، وعليّ التركيز لمواصلة عملي والتحضير للمباراة المقبلة».

واختتم: «سنحاول استشفاء اللاعبين، ويجب مواصلة المشوار في جميع البطولات، إذ إن كل بطولة مهمة بالنسبة لنا. ومباراتنا المقبلة أمام الظفرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي بطولة نمتلك فيها ثلاثة انتصارات والعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، وعلينا مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ولدينا أربعة أيام للتحضير لهذه المواجهة».