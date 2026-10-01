قمة الإثارة في كأس المحترفين.. "يونايتد بيرلو" يتجاوز "إعصار حتا"

قلب فريق يونايتد تأخره أمام حتا بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وبادر حتا بالتسجيل في الدقيقة 39 عن طريق دريسا كوليبالي، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

وانتفض يونايتد في الشوط الثاني بقيادة مدربه الإيطالي الأسطورة أندريا بيرلو، وأدرك التعادل بواسطة المهدي موهوب في الدقيقة 67، قبل أن يمنحه هاريس سيفيروفيتش التقدم بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و84.

وتمكن لاعب حتا سيمون من تقليص الفارق في الدقيقة 86، إلا أن يونايتد حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار ثمين بنتيجة 3-2.