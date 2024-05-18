أرقام قياسية جديدة تنتظر العروبة قبل ختام دوري «الهواة»

أصبح فريق العروبة مرشحاً بقوة لتحطيم عدد من الأرقام القياسية الجديدة قبل ختام دوري الدرجة الأولى لأندية «الهواة» بثلاث جولات. وكان العروبة قد حسم مبكراً الصعود إلى «المحترفين» ولقب دوري «الهواة»، لكنه لايزال يسير باتجاه تحقيق أرقام مميزة خلال الجولات المقبلة، استناداً إلى المستوى المميز الذي يقدمه.

وحقق العروبة حتى نهاية الجولة الـ31 الماضية الفوز 23 مرة، وبإمكانه رفع هذا الرقم إلى 26 أو 25 على أقل تقدير، ليحطم الرقم القياسي في المسابقة والمسجل سابقاً باسم دبا الفجيرة (24 انتصاراً) في موسم 2021-2022. ويلعب العروبة في المباريات الثلاث المقبلة مع الجزيرة الحمراء والحمرية والعربي.

وبإمكان العروبة أيضاً تحقيق رقم غير مسبوق في النتائج الإيجابية (بين فوز وتعادل)، إذ لديه حالياً 27 نتيجة إيجابية، ويحتاج إلى عدم الخسارة في اللقاءات الثلاثة المتبقية له، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم نادي حتا في موسم 2022-2023 والبالغ 29 نتيجة إيجابية.

يذكر أن العروبة تلقى خسارة واحدة في الموسم الحالي من أصل 28 مباراة خاضها، وبإمكانه في حال عدم تلقي أي هزيمة حتى ختام الموسم الحالي معادلة الرقم المسجل من قبل باسم أندية الإمارات وعجمان وكلباء والفجيرة وخورفكان في مواسم سابقة حين كانت تلعب في الهواة. ولن يكون مدرب العروبة، البرتغالي برونو بيريرا، بعيداً عن الأرقام، إذ بإمكانه تحقيق أفضل مسيرة لمدرب أجنبي في «الدرجة الأولى» في حال فاز بالمباريات المقبلة، وبلغ 26 انتصاراً، ما سيجعله يتفوق على مدربين سابقين.

يذكر أن الجولة الـ32 تقام كل مبارياتها في توقيت واحد الساعة 18:10 غداً، فإلى جانب مباراة العروبة الذي يحل ضيفاً على الجزيرة الحمراء، يستضيف دبا الحصن سيتي، ويلتقي مصفوت مع دبا، والظفرة مع غلف يونايتد، وكذلك مسافي مع الذيد، والعربي مع يونايتد، والحمرية مع التعاون.

ويتصدر العروبة الدوري بـ73 نقطة، ولاتزال البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين حائرة بين دبا الحصن الثاني بـ58 نقطة، وصاحب المركز الثالث دبا الفجيرة بـ57 نقطة.

. العروبة حسم مبكراً الصعود إلى المحترفين ولقب دوري الدرجة الأولى.

. مباريات الجولة 32 لدوري «الهواة» تقام جميعها بتوقيت واحد غداً.