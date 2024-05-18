حالة البحر وسرعة الرياح تؤجلان انطلاقة «القفال 33» إلى اليوم

تتجه الأنظار، اليوم، إلى جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج، ترقباً لانطلاقة سباق القفال الـ33 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كمسك ختام لسباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2023-2024.

وكان مقرراً أن ينطلق السباق صباح أمس، غير أن حالة البحر، وانخفاض معدل سرعات الرياح، استدعتا اللجنة التنظيمية لتأخير موعد الانطلاقة من ساعات الصباح الأولى أملاً في تحسنها، ليأتي القرار برفع العلم الأحمر وعودة السفن إلى شواطئ الجزيرة مجدداً في انتظار الموعد الجديد الذي تحدد صباح اليوم.

ويعتبر السباق الذي تأسس عام 1991 بمثابة الناموس الأغلى والأعرق بين السباقات البحرية للمسافات الطويلة.

وستبحر السفن التي وصل عددها إلى 123 مع إغلاق باب التسجيل قبل التحرك لمكان الانطلاق، نحو شواطئ دانة الدنيا (دبي)، مروراً بجزيرة القمر، ووصولاً إلى خط النهاية قبالة فندق برج العرب بين أبرز المعالم، جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا، وستقطع السفن المشاركة مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

من جهته، قال عضو اللجنة العليا المنظمة مشرف الحدث، محمد الفلاحي، في تصريحات صحافية: «إن أمن المشاركين وسلامتهم وسفنهم يأخذ الأولوية دائماً»، مشيراً إلى أن «حالة البحر أمس لم تسمح بإقامة السباق، نظراً لتدني مستويات سرعات الرياح، الأمر الذي قد لا يمكّن بعضهم من إكمال السباق في الوقت المحدد، ما يعني وصول بعضهم، وتعثر آخرين».

ووجه الفلاحي الشكر إلى شركاء الحدث من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية والوطنية، وكذلك الملاك والنواخذة والبحّارة، على صبرهم وتفهمهم لظروف تأجيل السباق يوماً واحداً، حيث تتطلع اللجنة المنظمة دائماً لإنجاح كل الفعاليات، خاصة سباق مسك ختام الموسم. وكانت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 قد عقدت اجتماعاً على متن اليخت (دباوي) مع عدد من النواخذة، لبحث التحضيرات والتجهيزات للسباق، والاستماع إلى وجهات نظرهم.

ويتوقع أن يشهد السباق منافسة ساخنة وشرسة لانتزاع لقب النسخة رقم 33، حيث استعد المشاركون بصورة جيدة، وضحت من خلال حماسة المشاركة والإقبال على المشاركة في التظاهرة الكبيرة التي برز فيها كثير من الأسماء، من بينها 19 بطلاً متوجاً في النسخ الـ32 الماضية.

. 19 بطلاً متوجاً في النسخ الـ32 الماضية يستعدون للمنافسة على اللقب.