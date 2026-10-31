«حشيم 153» بطلاً لسباق «دبي هاربر» للقوارب الشراعية 43 قدماً

توّج المحمل «حشيم 153»، لمالكه عبدالله محمد المرزوقي، وبقيادى النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، بطلاً لسباق دبي هاربر، الجولة الثانية للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، ضمن منافسات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، بعد سباق قوي ومثير اتسم بالطابع التكتيكي، وظلت فيه المنافسة على المراكز الأولى مفتوحة حتى الأمتار الأخيرة وقبل عبور خط النهاية.

وحل المحمل «نمران» في المركز الثاني، لمالكه عبدالله محمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة عمر عبدالله المرزوقي، فيما جاء المحمل «زلزال» في المركز الثالث، للمالك والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وذلك بعد منافسة متقاربة بين المحامل المتقدمة طوال مراحل السباق.

وشهد السباق مشاركة 35 محملاً، نجحت جميعها في إكمال المنافسات والوصول إلى خط النهاية، حيث انطلقت المحامل الـ35 جميعها ونجحت جميعها في إنهاء السباق، في مؤشر يعكس المستوى الفني المميز للمشاركين وخبرة النواخذة والبحارة في التعامل مع مجريات السباق والظروف المختلفة على امتداد مساره.

وقال مدير إدارة الأنشطة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري إن السباق جاء مميزاً من الناحية الفنية وشهد منافسة قوية ومفتوحة حتى اللحظات الأخيرة، مشيراً إلى أن المستوى المتقارب بين المحامل والنواخذة انعكس على مجريات المنافسة ومنح السباق مزيداً من الإثارة، وقال: «شاهدنا سباقاً تكتيكياً بامتياز، وكانت المنافسة مفتوحة حتى خط النهاية، وهو ما يعكس الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها النواخذة والبحارة وقدرتهم على قراءة ظروف السباق واتخاذ القرارات المناسبة، كما أن نجاح جميع المحامل الـ35 التي انطلقت في الوصول إلى خط النهاية يؤكد المستوى المميز للمشاركين».