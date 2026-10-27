فتح باب التسجيل لكأس العالم للترايثلون للسيدات «دبي 2026»

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لكأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2026 فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من الحدث، المقرر في السادس من ديسمبر المقبل، في حديقة شاطئ الممزر.

وينظم السباقات مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، تأكيداً لالتزام دبي بدعم رياضة المرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية، وتوفير منصات تنافسية عالمية تتيح للرياضيات إبراز قدراتهن وتحقيق طموحاتهن.

وكشف مجلس دبي الرياضي أن التسجيل المبكر يستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، برسوم تبلغ 240 درهماً للمشاركة الفردية، و480 درهماً لفريق التتابع، واعتباراً من 14 نوفمبر ترتفع الرسوم إلى 300 درهم للمشاركة الفردية، و600 درهم لفريق التتابع.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «يجسد تنظيم كأس العالم للترايثلون للسيدات للعام الثاني على التوالي التزام مجلس دبي الرياضي بتطوير رياضة المرأة، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم البطولات التي تمنح الرياضيات فرصاً أوسع للمشاركة والتنافس والتميز، ونعمل من خلال هذه البطولة التي تُقام ضمن مبادرة الشيخة هند للرياضة النسائية على توسيع قاعدة الممارسات للرياضة، واكتشاف المواهب، وتوفير بيئة داعمة تمكّن المرأة من تطوير قدراتها وتحقيق طموحاتها الرياضية».

وأضاف أن «الأثر الحقيقي لهذه البطولة يمتد إلى ما بعد المنافسات ومنصات التتويج؛ فهي منصة مستدامة لإلهام المزيد من النساء والفتيات، وإبراز النماذج الرياضية الملهمة، وتعزيز الثقة بالنفس وروح التحدي والقدرة على الإنجاز».

ويتضمن الحدث ثلاثة سباقات هي «السوبر سبرينت» و«السبرينت» وسباق النخبة، بما يتيح للمشاركات اختيار التحدي الأنسب لمستوياتهن وخبراتهن وأهدافهن الرياضية.