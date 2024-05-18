الجمهور يُبهر في نهائي الكأس

شهدت مباراة النصر مع الوصل يوم أمس في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، أجواء جماهيرية رائعة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وذلك بسبب الحضور اللافت والمميز لأنصار «العميد» و«الإمبراطور». وتوج الوصل بطلاً للكأس، بعد الفوز على النصر 4-صفر.

وكانت الأجواء أكثر توهجاً بين صفوف الجمهور الوصلاوي الذي احتفل باللقب، حيث كان أكثر صخباً، حتى قبل بداية المباراة، من خلال مسيرات السيارات التي تزينت بالأعلام الصفراء، إذ خاض «الفهود» أمس النهائي للمرة الأولى منذ 2018 عندما خسر أمام العين بهدفين مقابل هدف. ووضع عشاق «الأصفر» العديد من اللافتات التشجيعية للاعبي الفريق، أبرزها «بالقوة، بالذكاء» و«أسلوب حياة»، ورفع الجمهور «تيفو» لصورة ملاكم قوي يعبر عن قوة الوصل وقدرته على الفوز. في المقابل، حضر جمهور النصر بقوة وظل يساند «العميد» طوال فترات المباراة، رغم الخسارة. وقبل انطلاق اللقاء استعاد جمهور النصر ذكريات النهائي التاريخي الذي خاضه في 2015 أمام شباب الأهلي على الملعب نفسه.

وتزينت المدرجات الخاصة بجماهير النصر باللافتات التشجيعية للاعبي الفريق، وأبرزها «نصراوي سلام» و«ننبض بحب النصر»، بينما رفع الجمهور «تيفو» بعنوان «ماسترز».