أثار إعلان جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026 في بانكوك تساؤلات حول شفافية اختيار الفائزين، إذ نشر الاتحاد أسماء المرشحين والفائزين، وبقيت آلية حسم جائزة أفضل لاعب غامضة، مع غياب أرصدة المرشحين وأسماء أصحاب القرار النهائي عن الوثائق المنشورة، ومن دون توضيح ما إذا كان الاختيار قد جرى بالتصويت، وكيف احتُسبت نتيجته، فيما وضع شرط جنسية دولة آسيوية البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، والمغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، خارج نطاق الجائزة الرئيسة.

وكان حارس مرمى منتخب إيران ونادي تراكتور، علي رضا بيرانوند، قد توّج بالجائزة متفوقاً على السعوديين فراس البريكان وسالم الدوسري، ليصبح أول حارس مرمى يفوز بها منذ إطلاقها عام 1994، وذلك في الدورة الـ30 من حفل جوائز الاتحاد القاري، التي أقيمت على مسرح «أكسرا كينغ باور» في بانكوك، أول من أمس.

ووفقاً للمعايير المنشورة على موقع الاتحاد الآسيوي، تقتصر الجائزة الرئيسة على اللاعبين الآسيويين الذين ينشطون داخل القارة، ويُستخدم نظام نقاط لإعداد القائمة المختصرة، إذ يحصل الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة على 60 نقطة في نهائيات كأس العالم، و40 نقطة في نهائيات كأس آسيا أو الأولمبياد، و25 نقطة في الدور الرابع من تصفيات المونديال، و20 نقطة في الدور الثالث منها أو الدور الأخير من تصفيات كأس آسيا، و15 في دوري أبطال آسيا، و10 في كأس الاتحاد الآسيوي، وفق المسميات الواردة في الصفحة.

وتدخل إنجازات اللاعب وفريقه في التقييم، مع خصم خمس نقاط للبطاقة الصفراء و10 للحمراء، والاحتكام إلى عدد الأهداف عند التعادل بين المهاجمين ولاعبي الوسط، كما يتولى فريق من الخبراء الفنيين الفرز الأولي ودراسة خيارات التتويج.

ويظل الغموض في الخطوة التي تلي إعداد القائمة المختصرة، فالصفحة تشرح كيف تدخل النقاط في الترشيح، فيما لا تكشف وثائق نسخة بانكوك رصيد كل لاعب أو الوزن الذي مُنح لأدائه مع النادي والمنتخب عند حسم الجائزة، كما يحتفظ الجدول بمسميات مسابقات قارية سابقة، من دون بيان الأوزان المعتمدة للبطولات بصيغها الحالية، وهو ما يجعل من الصعب معرفة إن كان بيرانوند قد تصدّر مجموع النقاط أو حُسم الاختيار بتقييم فني لاحق.

وتظهر الفجوة عند المقارنة بجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم، إذ يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم أربع فئات للتصويت، هي مدربو المنتخبات الوطنية وقادتها والإعلاميون والجمهور، بوزن 25% لكل فئة، وينشر بعد إعلان الفائز رصيد كل مرشح والاختيارات الفردية للمدربين والقادة وممثلي الإعلام.

لماذا يغيب رونالدو ورحيمي؟

يضع شرط جنسية دولة آسيوية البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، والمغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، خارج نطاق الجائزة الرئيسة، وسبق للاتحاد أن خصص جائزة مستقلة للاعب الأجنبي، وهي فئة غابت عن جوائز بانكوك، فيما سبق لرحيمي أن جمع جائزتي أفضل لاعب وهداف دوري أبطال آسيا لموسم 2023–2024، بعدما سجل 13 هدفاً في مشوار تتويج العين.

ويخصص الاتحاد جائزة أخرى للاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة، وتراعي معاييرها مستوى الدوري والمسابقات القارية وأداء اللاعب مع ناديه ومنتخب بلاده، وتضع قائمتها لجنة من ثلاثة مختصين في الإعلام الكروي ممن لديهم خبرة في اللعب أو التدريب، قبل مراجعتها فنياً، وفاز بها الكوري الجنوبي لي كانغ إن في نسخة 2026 أمام الياباني أياسي أويدا والكوري الجنوبي هوانغ إن بيوم.