كلباء يكرّس «العقدة» لـ «الزعيم»

انتزع فريق كلباء فوزاً صعباً، أمس، من مضيفه فريق العين بهدف دون رد في ختام الجولة الـ23 لدوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من أن كلباء لعب منذ الدقيقة 38 للشوط الأول بـ10 لاعبين بعد تعرض لاعبه فيليب كيش للطرد.

وبهذه النتيجة ظل العين رابعاً بـ39 نقطة، بينما ارتقى كلباء إلى المركز العاشر بـ24 نقطة. وكرّس كلباء «العقدة» لـ«الزعيم» في الموسم الحالي، بعد أن كان سبباً في إقصائه من بطولة الكأس بالفوز عليه 2-1 في ربع النهائي.

ودخل العين المواجهة بتشكيلة من البدلاء، بهدف إراحة الأساسيين، تحضيراً للمواجهة الأهم التي تنتظر الفريق في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 25 الجاري أمام يوكوهاما الياباني، والذي فاز ذهاباً على العين 2-1.

وجاءت بداية المباراة على عكس ما كان يتمنى العين، حيث استقبل هدفاً في وقت مبكر بعد أن قام لاعب كلباء سالم راشد بتمرير الكرة إلى زميله مهدي قايدي، الذي لم يجد صعوبة في تسديدها على يسار حارس العين محمد بوسندة في الدقيقة (7). وحاول العين العودة بالنتيجة، وتمكن من أن يسجل هدفاً عن طريق سلطان الشامسي، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. ولم يستفد العين من نيل لاعب كلباء فيليب كيش البطاقة الحمراء، وحصوله على ضربة حرة ثابتة من مكان مثالي أمام المرمى، فسدد عمير أتزيلي، كرة سهلة لم تشكل أي خطورة على مرمى كلباء.

ورغم دفع مدرب العين، كريسبو، بالثنائي كاكو وبالاسيوس في بداية الشوط الثاني، لكن ذلك لم يسفر عن أي تغيير في النتيجة، بعد استبسال لاعبي كلباء في الدفاع عن التقدم، رغم محاولات من سلطان الشامسي وكاكو، لتنتهي المباراة بفوز كلباء.