نتائج خورفكان وكلباء تبعث الأمل في بقاء «الصقور»

أدخلت النتائج المتواضعة في الجولات الماضية من دوري أدنوك للمحترفين فريقي خورفكان واتحاد كلباء منطقة الخطر التي تهددهما بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، فيما عززت من حظوظ فريق الإمارات (الصقور) في البقاء لموسم آخر بين الكبار بعد حصده نقاطاً ثمينة.

ويحتل خورفكان واتحاد كلباء المركزين 11 و12 على التوالي برصيد 21 نقطة، وتبقى لكل منهما أربع مباريات، بينما يبلغ رصيد «الصقور» 14 نقطة، وتبقت له ست مباريات، ما يعني أنه قد يقلص الفارق معهما إلى نقطة واحدة في حال الفوز بمباراتيه المؤجلتين.

حسابياً، يحتاج فريق الإمارات إلى الفوز بجميع مبارياته المتبقية أمام كل من شباب الأهلي، والبطائح، والعين، والجزيرة، والنصر، مقابل خسارة أي من اتحاد كلباء أو خورفكان مباراة واحدة، للاستفادة من فارق المواجهات بينه وبين فريقي خورفكان وكلباء.

وكان «الصقور» قد فاز على اتحاد كلباء، وكذلك على خورفكان، في مباراتي الذهاب والإياب، خلال المواجهات المباشرة.

فنياً، لا يبدو بقاء فريق الإمارات في الأضواء مستحيلاً، بعد تحسن أداء الفريق في المباريات الأخيرة، وقدرته على تسجيل الأهداف.

من جهته، قال المحاضر الدولي عمر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، إن «مهمة (الصقور) تبدو متاحة أكثر من السابق، خصوصاً أن الدوري في طريقه للنهاية، وقد تخوض بعض الفرق مبارياتها بهدف تحسين المراكز».

في المقابل، نجح خورفكان في نيل نقطة ثمينة في المباراة التي تعادل بها أمام الجزيرة (3-3)، معوضاً بذلك خسارته بقرار إداري أمام عجمان، ولولاها لأصبحت المهمة أكثر صعوبة، بينما حصد كلباء نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات لعبها، بعد خسارتين أمام شباب الأهلي 1-4، والإمارات 1-2، والتعادل مع النصر 2-2.

وتنتظر كلباء أربع مباريات صعبة أمام كل من العين والوصل وبني ياس وخورفكان، بينما سيلعب خورفكان أمام النصر والشارقة والوحدة وكلباء.

يذكر أن صاحبي المركزين الـ13 والـ14 يهبطان في نهاية الدوري إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.