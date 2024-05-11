دبا الحصن يهزم الذيد.. ويقترب من «المحترفين»

حصد فريق دبا الحصن ثلاث نقاط ثمينة يوم أمس، ليعزز حظوظه بنيل البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري أدنوك للمحترفين. جاء ذلك، بعد فوز دبا الحصن بهدف لصفر على حساب مضيفه الذيد، ضمن منافسات الجولة 31 لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وسجل هدف الفوز، لاعب دبا الحصن، البرازيلي كيكوي جيسوس في الدقيقة 69.

وجاء اللقاء قوياً من الفريقين، وتبادلا الهجمات طوال الشوطين، ومع إصرار دبا الحصن على الفوز جاء الهدف الذي منحه المركز الثاني مؤقتاً في الدوري بـ58 نقطة، وبفارق نقطتين عن دبا الفجيرة الثالث. وفي بقية المباريات فاز العربي على سيتي (4-2) ليصبح رصيده 44 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد سيتي عند ثماني نقاط في المركز قبل الأخير.

وتعادل يونايتد مع الحمرية (4-4)، فبات رصيد يونايتد 47 نقطة في المركز الخامس، بينما لدى الحمرية 34 نقطة في المركز الـ11.

وتعادل التعاون في ملعبه مع الجزيرة الحمراء (2-2)، وشهدت المباراة تسجيل هدفين لكل منهما في الوقت بدل الضائع، ليصبح رصيد التعاون 37 نقطة في المركز التاسع، مقابل 36 للجزيرة الحمراء في المركز العاشر.

وفي مباريات اليوم، التي تُجرى في توقيت واحد الساعة الـ18:05، ستكون الأنظار موجهة إلى أهم مباراة بين دبا الفجيرة الساعي لاستعادة المركز الثاني وإنعاش حظوظه في الصعود، أمام مسافي، بينما يواجه العروبة الظفرة، وغلف يونايتد مع «غلف إف سي».

. دبا الحصن أصبح في وصافة دوري «الهواة» بانتظار نتيجة لقاء دبا الفجيرة الثالث مع مسافي اليوم.