لقب «مان أو وار ستيكس» الأميركي يغازل «غودولفين»

يرفع الجوادان «نيشنس برايد» و«سيلفر نوت» مجدداً شعار فريق «غودولفين» العالمي، للمنافسة على جائزة كبرى في سباقات أميركا الشمالية، حين ينشدان لقب سباق «مان أو وار ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «غروب2» لمسافة 1600 متر عشبي، ويقام اليوم على مضمار «أكويداكت» الأميركي.

ويأمل كلا الجوادين اللذين يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، الفوز بلقب جديد وإضافته إلى خزائن فريق «غودولفين» معتمدين على خبراتهما المتراكمة في السباقات الأميركية، بعدما حقق «نيشنس برايد» فوزاً سهلاً على المضمار نفسه الواقع في «نيويورك» بفوزه بسباق «جوكي كلوب ديربي» المخصص لخيول الفئة الثالثة «غروب3» عام 2022، وسبقها في أغسطس من العام ذاته انتزاعه لقب سباق «ساراتوغا ديربي» لخيول الفئة الأولى «غروب1» الذي جرى على مضمار «ساراتوغا».

كما تضم مسيرة «نيشنس برايد» المنحدر من نسل الفحل «تيوفيلو» نجاحات أخرى في سباقات «غروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بفوزه العام الماضي بسباق «غروسر دالماير برايس» في ألمانيا، بجانب الفوز بسباق «كنديان إنترناشيونال ستيكس» في مضمار «وودباين» في مشاركته الأولى لهذا الموسم.

وفي المقابل، حقق زميله في الإسطبل «سيلفر نوت» لقب سباق «بريدرز كب جوفينايل تيرف» لخيول الفئة الأولى «غروب1» لعام 2022، كما حقق فوزاً مريحاً الشهر الماضي على المضمار نفسه نحو الظفر بلقب سباق «إلكورن ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «غروب2».

من جهته، قال مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي في تصريحات صحافية: «يشارك (نيشنس برايد) في هذا السباق بعد فترة راحة جيدة، وهو المرشح الأقرب للفوز من بين المجموعة، بشرط أن يكون في أفضل حالاته، خصوصاً أنها المشاركة الأولى له هذا العام، وتحضيراته سارت بصورة جيدة ويبدو جاهزاً لخوض السباق».

وأضاف: «عاد (سيلفر نوت) من سباق (إلكورن ستيكس) بحالة طيبة في سباق قدم فيه أداءً قوياً على مسافة أطول، ويتجه إلى هذا السباق وهو في حالة جيدة، ونأمل أن يكون لدينا جوادان منافسان للغاية».