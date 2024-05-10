«المباريات المؤجلة» تحدّد مسار سباق «البقاء»

تقام ثلاث مباريات مؤجلة من الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين، تجمع الجزيرة مع خورفكان، وعجمان مع البطائح، وبني ياس مع الشارقة، والمفارقة أن المباريات الثلاث تهم فريق الإمارات الذي يأمل أن تخدمه النتائج، ويحصل على دفعة معنوية في سباق «الهروب» من الهبوط.

وفي الوقت الذي تخوض فيه فرق الجزيرة وعجمان والشارقة المباريات بهدف تحسين مواقعها في جدول الترتيب، ستكون أندية خورفكان وبني ياس وعجمان أمام فرصة جيدة للابتعاد عن صراع «الهروب» من الهبوط، خصوصاً أن منافسيها ليس لديها حافز أو هدف محدد أكثر من تقديم أداء جيد وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

ويُعدّ موقف خورفكان الأكثر صعوبة، إذ يحل ضيفاً على الجزيرة الساعة 18:10 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يمتلك «النسور» في رصيده 20 نقطة في المركز الـ12، بينما لدى «فخر أبوظبي» 27 نقطة في المركز السابع.

ويأمل خورفكان تجاوز الصدمة التي تلقاها في آخر مباراتين، بعدما تعادل مع عجمان، قبل أن تقرر لجنة الانضباط احتساب نتيجة المباراة لمصلحة «البرتقالي» بثلاثة أهداف دون رد بسبب خطأ إداري، ثم خسر أمام بدلاء فريق العين بهدف دون ردّ.

ويصطدم الفريق الضيف بصحوة الجزيرة بقيادة المدرب الفرنسي غريغوري، إذ أوقف «فخر أبوظبي» سلسلة انتصارات الوصل، بالتعادل معه في زعبيل 2-2، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الـ22 على بني ياس بهدف دون ردّ.

في المقابل، يلعب عجمان مواجهة حاسمة على أرضه أمام البطائح الساعة 18:10 مساءً على استاد راشد بن سعيد، إذ يسعى «البرتقالي» إلى تجنب الدخول في حسابات الجولات المقبلة، وحسم موقفه من البقاء مبكراً.

ويمتلك عجمان في رصيده 24 نقطة في المركز التاسع، أمّا البطائح في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، حيث تعادل «البرتقالي» مع حتا في الجولة الـ22 من دون أهداف، بينما خسر «النسور» أمام المتصدر الوصل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأخيراً يخوض بني ياس مواجهة شائكة أمام ضيفه الشارقة الساعة 21:00 مساءً، إذ يحتل «السماوي» المركز العاشر برصيد 22 نقطة، أما «الملك» في المركز السادس برصيد 31 نقطة. ويطمح بني ياس إلى السيناريو نفسه من خلال حسم مصيره بنفسه، والابتعاد عن حسابات الهروب من «الهبوط» إلى دوري الدرجة الأولى، أما الشارقة يسعى إلى تحسين نتائجه، واستعادة ذاكرة الانتصارات.

من جهته، يترقب فريق الإمارات نتائج المباريات الثلاث، عقب الصحوة التي يعيشها الفريق في الجولات الماضية، بحصوله على ست نقاط في آخر أربع مباريات خاضها، بتعادله مع الشارقة وحتا والوحدة ثم فوزه على اتحاد كلباء، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، وأصبحت حظوظه حسابياً قائمة في الابتعاد عن المركز الـ13 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الأولى.