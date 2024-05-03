الوحدة والعين.. «كلاسيكو» إنقاذ الموسم

باتت بطولة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) تُشكل الفرصة الأخيرة بالنسبة لفريقي العين والوحدة لإنقاذ موسمها المحلي الحالي، وذلك حين يلتقيان الساعة 20:45 مساء اليوم، في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد.

وتلتقي طموحات الفريقين في تحقيق لقب الكأس، بعد أن خرج الوحدة من جميع البطولات المحلية الأخرى بصورة مبكرة، كما تراجعت بشكل كبير حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، وعلى الطرف الآخر يخشى العين من تكرار سيناريو الموسم الماضي حين خسر ثلاثة ألقاب وخرج على إثر ذلك خالي الوفاض.

ويتشابه نهائي اليوم مع النسخة الأولى في موسم 2008 - 2009، وذلك حين التقى الفريقان في الملعب ذاته في يوم جمعة بتاريخ الثالث من الشهر، لكن في أبريل 2009، وتُوّج «الزعيم» باللقب، وكان وقتها منافساً على ثلاث بطولات أيضاً.

وفي آخر جولة لدوري أدنوك للمحترفين الأسبوع الماضي تعثر الفريقان، إذ سقط العنابي خارج أرضه بالتعادل أمام فريق الإمارات المنافس على البقاء، بينما خسر العين على ملعبه أمام شباب الأهلي، وهو ما تسبب في تراجع حظوظه في المنافسة على درع الدوري.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يصل فيها الفريقان إلى المباراة النهائية، وكل فريق سبق أن تُوّج باللقب مرتين فقط، ما يجعلهما أيضاً في مهمة فض شراكة اللقبين، ويعتبر شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بخمسة ألقاب في الكأس.

وستكون المباراة بمثابة فرصة للعنابي لردّ الدين إلى فريق العين، الذي كان قد حرمه التتويج بلقب النسخة الأولى، حيث فاز عليه وقتها بهدف نظيف سجله شهاب أحمد منتصف الشوط الثاني.

وعلى الطرف الآخر، تمثل المواجهة بروفة حقيقية للعين، قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل أمام يوكوهاما الياباني.

يُذكر أنه بحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل.

• العين تُوّج بلقب النسخة الأولى من الكأس على حساب الوحدة في 2009.

• هذه المرة الخامسة التي يصل فيها الفريقان إلى المباراة النهائية، وكل فريق سبق أن تُوّج باللقب مرتين.

غوران: الوحدة يؤمن بحظوظه مع الاحترام لتاريخ العين

قال مدرب الوحدة، الصربي غوران توفيغدزيتش، إن الحظوظ متساوية بين فريقه والعين في التتويج بلقب الكأس. وأضاف في مؤتمر صحافي: «تاريخ العين حافل بالبطولات والإنجازات، ونحن نحترم ذلك، ولكننا نؤمن بحظوظنا، وأثق بقدرات لاعبي الوحدة وإمكاناتهم لكي نسعد الجمهور الوحداوي».

وتابع: «أخوض أول نهائي لي في مسيرتي مع الأندية في الإمارات، لذلك المباراة لها أهمية كبيرة لي على المستوى الشخصي، ولا شك أنها (كلاسيكو) قوي أمام العين، ونعد الجمهور بأن نقدم مباراة قوية وممتعة».

وحول إمكانية مشاركة الأوزبكي أركينوف العائد حديثاً من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس آسيا تحت 23 سنة، قال: «انضم إلى تدريبات الفريق، وهو جاهز بنسبة 100% لخوض النهائي».

كريسبو: سنقدّم كل ما لدينا ولا نريد التفريط في الكأس

أكد مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، أن «الزعيم» يضع كل تركيزه على مواجهة الوحدة في نهائي الكأس، مشدداً على أن الفريق لا يفكر حالياً في مواجهة يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا. وقال كريسبو في مؤتمر صحافي: «نهتم للغاية بالكأس ولا نريد التفريط في لقبها». وتحدث عن التحضير الذهني والبدني، وقال: «سنتعامل خطوة بخطوة مع كل مباراة، تركيزنا حالياً على النهائي أمام الوحدة، أما النهائي الآخر فهو حلم، خصوصاً أنه لم يتوقع الكثيرون أن يتأهل العين إلى نهائي البطولة القارية، وهذا يفاجئنا لأننا نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، لذلك هي بطولة مهمة جداً ننتظرها». وواصل بقوله: «نحترم جميع البطولات وأي مباراة نخوضها سنقدّم فيها كل ما لدينا، نحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وهو أمر صعب على اللاعبين بسبب ضغط المباريات، ولكن هذا هو وقت حصد اللقب».