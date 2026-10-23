مدافع الوحدة بيمنتا: مباراة الفجيرة جرس إنذار.. ولا يمكننا الفوز بالكأس بهذا الأداء

حذّر مدافع الوحدة، لوكاس بيمنتا، من تكرار الأداء الذي ظهر به فريقه أمام الفجيرة، معتبراً أن المباراة تمثل «جرس إنذار» يتعين على اللاعبين الاستفادة منه، إذا أرادوا المنافسة على لقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تأهل «العنابي» بصعوبة إلى ربع النهائي، اليوم الجمعة، إثر فوزه بهدف دون رد.

وقال بيمنتا في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لست راضياً عن أدائنا، لأننا قادمون من مباريات جيدة قدمنا خلالها مستويات مميزة، لكننا لعبنا اليوم مباراة سيئة جداً في رأيي، في النهاية، الأهم أننا تأهلنا، لكن إذا أردنا تحقيق شيء كبير في هذه البطولة، فلا يمكننا اللعب بهذا الشكل».

وأضاف أن الفريق دخل المباراة بشيء من التراخي، رغم أهمية المواجهة، معتبراً أن ما حدث قد يكون بمثابة جرس إنذار يدفع اللاعبين إلى استعادة تركيزهم والتعامل بجدية أكبر مع المنافسين، وقال: «ربما تكون هذه المباراة تحذيراً لنا كي نستفيق، وألا نستهين بأي منافس، أعتقد أننا دخلنا الملعب بشيء من التراخي».

وأقرّ مدافع الوحدة بأن التأهل كان المكسب الأهم في مواجهة لم يقدم خلالها الفريق المستوى المنتظر، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات قد تحدث أحياناً، لكنه شدد على ضرورة مراجعة الأداء والتركيز في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن طموح الفريق يتجاوز مجرد عبور الأدوار.

وكان الوحدة قد انتظر حتى الدقيقة 80 لحسم المواجهة، عندما سجل آدم تشيرين هدف الفوز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعدما صمد الفجيرة ونجح في الحد من خطورة منافسه خلال فترات طويلة من اللقاء.

واستحضر بيمنتا خروج الوحدة أمام يونايتد من الدور ذاته في الموسم الماضي، معرباً عن ارتياحه لتفادي تكرار السيناريو هذه المرة، رغم اعترافه بأن الفريق لم يظهر بالمستوى الذي يطمح إليه، مؤكداً أن التأهل يجب أن يتبعه تحسن واضح في الأداء إذا أراد «العنابي» الذهاب بعيداً في البطولة.