كريسبو: تركيزنا على الوحدة.. ولا نفكر في نهائي آسيا

أكد مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو أن "الزعيم" يضع كل تركيزه على مواجهة الوحدة في نهائي الكأس، مشدداً على أن الفريق لا يفكر في مواجهة يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا. وقال كريسبو في مؤتمر صحافي إنه: "نهتم للغاية بالكأس ولا نريد التفريط في لقبها".

وتحدث عن التحضير الذهني والبدني، وقال: "سنتعامل خطوة بخطوة مع كل مباراة، تركيزنا حالياً على النهائي أمام الوحدة، أما النهائي الآخر فهو حلم، خصوصاً أنه لم يتوقع الكثيرون أن يتأهل العين إلى نهائي البطولة القارية، وهذا يفاجئناً لأننا نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، لذلك هي بطولة مهمة جداً ننتظرها".