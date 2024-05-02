خالد عيسى: نتمنى التوفيق لإسماعيل مطر بعيداً عن العين

قال حارس مرمى العين خالد عيسى إنه يتمنى أن يتراجع نجم نادي الوحدة إسماعيل مطر عن قرار اعتزاله عقب نهاية الموسم الحالي، متمنياً له التوفيق، ولكن ليس على حساب "الزعيم".

وقال خالد عيسى في مؤتمر صحافي اليوم، قبل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غدا: "إسماعيل مطر غني عن التعريف، وبالنسبة إلى حديثه حول أن الموسم الحالي هو الأخير له، بالتأكيد جعلنا نشعر بالحزن، إذ أن شهادتي فيه مجروحة، تعلمنا منه الكثير مثل الانضباط داخل وخارج الملعب، ولا شك أن اعتزاله خسارة لكرة الإمارات، ونتمنى أن يعيد النظر في قرار الاعتزال، لأن وجوده في الدوري له قيمة كبيرة، بالنسبة إلى اللاعبين الصغار، ويمنح أمل للاعبين أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وأتمنى له التوفيق بشكل عام، بعيدا عن فريقي".

وعن المباراة، قال: "مجرد أن نسمع أن المباراة تجمع العين مع الوحدة، نعلم أنها مباراة كبيرة وزخم جماهيري، وتحديات كبيرة داخل الملعب وخارجه، وأتوقع أن الجميع ينتظر هذه المباراة، وأتمنى أن نكون جزء من نجاح هذا النهائي".