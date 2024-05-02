«العميد» بطلاً لكأس السلة للمرة السادسة

تُوّج فريق النصر، أمس، بلقب كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه على مضيفه حامل اللقب، شباب الأهلي بنتيجة (85-76)، في المباراة النهائية. وحصد النصر لقبه الأول للموسم الحالي، فيما حرم شباب الأهلي من فرصة الجمع بين ثنائية الدوري والكأس في الموسم الحالي، بعد تتويجه في الـ25 من الشهر الماضي ببطولة الدوري التي جاءت على حساب النصر.

وعقب انتهاء المباراة، قلّد رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه أعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة، شباب الأهلي الميداليات الفضية، والنصر الذهبية وكأس البطولة.

وفرض النصر إيقاعه على معظم مجريات المباراة، وأبطل مفاتيح قوة منافسه شباب الأهلي، ما أتاح للاعبي «العميد» نيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (23-20 و27-17 و18-17)، فيما نال شباب الأهلي الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة (22-17) والتي لم تكن كافية له للعودة بنتيجة المباراة. ويدين النصر في انتصاره إلى تألق ثنائيه المحترف الأميركي مارفيل هاريس والجزائري محمد حراث بتسجيلهما 29 و16 نقطة على التوالي.

• النصر أحرز لقبه الأول في الموسم الحالي، وحرم شباب الأهلي الجمع بين ثنائية الكأس والدوري.