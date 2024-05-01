النصر يضرب موعداً مع الوصل في نهائي الكأس

تأهل النصر إلى نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك عقب فوزه اليوم على شباب الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على استاد الوصل في زعبيل، ليضرب "العميد" موعداً من العيار الثقيل مع الوصل في المباراة النهائية، حيث كان الوصل فاز بنتيجة 4-1 على كلباء أمس.

ولعب الفريقان بحذر في الدقائق العشر الأولى من اللقاء، قبل أن يتفوق النصر في الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب ويحرز النجم المغربي عادل تاعرابت هدفاً مميزا من مجهود فردي رائع، بعدما راوغ مهاجم شباب الأهلي يحيى الغساني وسدد كرة صاروخية في مرمى حارس شباب الأهلي حسن حمزة (الدقيقة 12). وفي الدقيقة 21 سجل يحيى الغساني بمهارة هدف التعادل. وفي الدقيقة 44 رد لاعب شباب الأهلي لوكا على هدف تاعرابت، وأحرز الهدف الثاني لفريقه بالطريقة نفسها من كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (44).

وارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما حصل لوكا على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء (86)، قبل أن يحرز البوسني سمير ميميشيفيتش هدف التعادل للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع. وتفوق "العميد" في الشوطين الإضافيين، حيث أهدر أكثر من فرصة قبل أن يحرز خالد جلال الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة 111، وأضاف تاعرابت الرابع في (117)، ورغم تسجيل رينان الهدف الثالث لشباب الأهلي (119) لكنه لم يكن كافيا ليحسم النصر التأهل إلى المباراة النهائية.