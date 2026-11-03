شباب الأهلي يتعثر أمام الهلال بثنائية في «أبطال آسيا للنخبة»

تلقى شباب الأهلي خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، بسقوطه أمام مضيفه الهلال السعودي بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، على استاد «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، ليتوقف رصيده عند تسع نقاط، بعدما استهل مشواره القاري بثلاثة انتصارات متتالية.

في المقابل، عاد الهلال إلى نغمة الانتصارات، ورفع رصيده إلى تسع نقاط، متقدماً إلى المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تراجع شباب الأهلي إلى المركز الرابع، بالرصيد نفسه.

ودفع شباب الأهلي ثمن غياب التركيز في بداية الشوطين، إذ استقبل هدفاً مبكراً عن طريق المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضاعف النتيجة في الدقيقة 46، بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني، ما صعّب مهمة الفريق الإماراتي في العودة إلى اللقاء.

وجاءت الخسارة لتوقف الانطلاقة المثالية لشباب الأهلي في البطولة القارية، بعدما جمع العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، وكان آخرها فوزه على استقلال الإيراني بهدفين دون رد، ليفقد أمام الهلال فرصة مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في مقدمة الترتيب.

كما جاءت النتيجة عقب سلسلة من النتائج الإيجابية للفريق على المستويين المحلي والآسيوي، شملت فوزين متتاليين على العين في دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، ثم الانتصار على استقلال، قبل أن تتوقف هذه السلسلة في الرياض.

ومنحت ثنائية واتكينز الهلال أفضلية حاسمة، إذ جاء الهدف الأول مبكراً ليضع شباب الأهلي تحت ضغط البحث عن التعادل، بينما شكّل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني ضربة جديدة لطموحات الفريق في تعديل النتيجة.

ورغم الخسارة، بقي شباب الأهلي ضمن المراكز المتقدمة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، متطلعاً إلى استعادة توازنه في الجولة المقبلة، ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.