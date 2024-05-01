مدرب الوحدة: العين لن يضحي بلقب الكأس من أجل نهائي «أبطال آسيا»

أكد مدرب الوحدة، الصربي غوران توفيغدزيتش، أن نتيجة مواجهة فريقه ضد العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خارج التوقعات، لافتاً إلى أن «الزعيم» لن يُضحي بلقب الكأس من أجل نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيخوضه أمام فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم» إنه فخور بخوض الوحدة نهائي البطولة، موضحاً: «اللعب من أجل التتويج بلقب في الموسم الحالي يُعدُّ أمراً جيداً، خصوصاً أنني توليت تدريب الفريق في النصف الثاني من الموسم، ولاشك أن حصول النادي على لقب، سيسعدنا بالتأكيد».

ويقام نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عند الساعة 20:45 من مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وأضاف غوران: «على المستوى الشخصي أحلم بأن أحقق أول لقب لي في مسيرتي التدريبية في الإمارات، إذ إن مهمتي مع الوحدة هي السابعة لي، بعدما توليت تدريب أندية اتحاد كلباء وبني ياس وخورفكان والفجيرة وعجمان والنصر، وأخيراً «العنابي»، حيث إن التتويج بالألقاب مهم في مسيرة أي مدرب».

وتحدث المدرب البالغ من العمر (52 عاماً) عن مباراة فريقه أمام العين، وقال: «المباراة ستكون صعبة جداً، خصوصاً أن كل فريق لديه طموحات مختلفة وحوافز كبيرة، لكن في النهاية الهدف واحد بالنسبة للفريقين، وهو التتويج باللقب».

وتابع: «الوحدة يسعى إلى إنهاء الموسم بالفوز بلقب الكأس، أما العين يعيش أفضل فتراته حالياً، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بسيناريو رائع، حيث خاض مواجهات من العيار الثقيل أمام كل من النصر والهلال السعوديين اللذين يضمان مجموعة من اللاعبين العالميين، لكن رغم ذلك فإن «الزعيم» حقق الفوز في دور الثمانية ونصف النهائي».

ورداً على سؤال حول أن العين لن يكون في كامل تركيزه في النهائي، بسبب اهتمامه بشكل أكبر بالبطولة القارية، قال: «لا أعتقد ذلك خصوصاً أن الفارق الزمني مناسب، إذ إن العين سيخوض لقاء الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا بعد سبعة أيام من مباراته أمام الوحدة، وسيكون لديه الوقت الكافي للاستشفاء وإعداد اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة لمباراته أمام يوكوهاما الياباني، بينما في الوقت نفسه لا يجب أن ننسى أنه سيلعب مباراته أمام الوحدة وهو يخوض نهائي بطولة مهمة في الموسم المحلي، والفوز بها يعني الفوز بلقب، إذ إن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يُعدُّ تقريباً الفرصة الأخيرة للفريقين للتتويج بلقب محلي، بعدما ودعا كأس رئيس الدولة، وحظوظهما في الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين أصبحت صعبة».

وتحدث غوران توفيغدزيتش عن تراجع نتائج الوحدة، وعدم تحقيق الفريق لأي انتصار في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري بخسارته أمام كل من اتحاد كلباء بهدف دون رد ثم من عجمان بهدفين مقابل هدف، وأخيراً التعادل مع الإمارات من دون أهداف، وإذا كانت هذه النتائج تثير قلقه قبل المباراة النهائية أم لا، وقال: «في كل مباراة من المباريات الثلاث كانت هناك تفاصيل أسهمت في عدم تحقيق الفوز، حيث إن الوحدة في مباراته أمام عجمان لعب بتسعة لاعبين عقب طرد لاعبين من صفوفه، بينما أهدرنا العديد من الفرص في المباراة الماضية أمام الإمارات وأضعنا ركلة جزاء».

وزاد بقوله: «بشكل عام لا أرى أن هذه المباريات والنتائج التي حققها الفريق ستؤثر في الفريق قبل مواجهة العين، لأن لكل مباراة ظروفها الخاصة بها، وكما ذكرت المباراة النهائية ستحفز اللاعبين على تقديم كل ما لديهم، بهدف تحقيق اللقب».

وأردف: «الفريقان التقيا مرتين في الموسم الحالي، حيث فاز الوحدة على العين في استاد هزاع بن زايد بهدفين دون رد، وتفوق العين في كأس رئيس الدولة، لكن هذه المباراة ستكون مختلفة عن المباراتين، خصوصاً أن المباريات النهائية تحدد نتيجتها بعض التفاصيل الصغيرة، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين في كامل تركيزهم، وأن يحالفنا التوفيق في أن نتوج جهودنا بالحصول على الكأس».

لقبان لكل فريق

تأهل الوحدة إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على الوصل بنتيجة (5-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تخطى العين نظيره اتحاد كلباء بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالنتيجة نفسها (2-0) بين الطرفين.

ويملك كل من الوحدة والعين «لقبين» من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهما ثاني أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة بعد شباب الأهلي المتصدر بخمسة ألقاب.

• «المباراة ستكون صعبة جداً، خصوصاً أن كل فريق لديه طموحات مختلفة وحوافز كبيرة».

• «العين يعيش أفضل فتراته حالياً بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بسيناريو رائع».