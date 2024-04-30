الحمادي: الأكثر هدوءاً بين «النواخذة» و«الحصن» سيبلغ «المحترفين»

وصلت المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة لدوري المحترفين إلى مرحلة متقدمة، بعد فوز دبا الفجيرة على العربي (2-1) وحلوله بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة، متقدماً بفارق نقطة على دبا الحصن «الثالث»، بينما ضمن العروبة البطاقة الأولى متصدراً للبطولة بـ67 نقطة.

وتتوجه الأنظار نحو المباراة المرتقبة التي ستجمع «النواخذة» مع دبا الحصن، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأخير، لأهمية نقاطها في رسم ملامح فنية جديدة للمنافسة.

وقال المدرب والمحاضر الدولي عمر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إن المباراة التي ستجمع الفريقين ستكون مؤثرة على حسم بطاقة الصعود، لكنها لن تحسم التأهل بشكل كامل، بسبب صعوبة المباريات المتبقية لكل منهما حتى نهاية الموسم».

وأضاف: «التعرف إلى صاحب المركز الثاني والتأهل مرهون بنتائج مباريات الجولة الأخيرة للبطولة، والفريق الذي سيتصرف بهدوء ويتفادى ضغط المباريات والجمهور، سيكون أقرب للصعود»، مشيراً إلى أن «خوض دبا الحصن مباريات أكثر على ملعبه سيكون مهماً كما أن مباراتيه مع يونايتد والتعاون ستكونان صعبتين، بسبب قوة الفريقين ورغبتيهما بإنهاء الموسم بمركز جيد، كذلك فإن مباراتي دبا الفجيرة مع الفجيرة ومسافي ستكونان صعبتين للأسباب نفسها».

مباريات دبا الفجيرة المتبقية:

- دبا الحصن - دبا الفجيرة.

- دبا الفجيرة - مسافي.

- دبا الفجيرة - الفجيرة.

- مصفوت - دبا الفجيرة.

مباريات دبا الحصن المتبقية:

- دبا الحصن - دبا الفجيرة.

- دبا الحصن - سيتي.

- دبا الحصن - التعاون.

- الذيد - دبا الحصن.

- يونايتد - دبا الحصن.