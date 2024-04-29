كوزمين: الشارقة تعرّض لظلم تحكيمي كبير في مباراة البطائح

وجّه مدرب فريق الشارقة، الروماني كوزمين أولاريو، انتقادات حادة لحكم مباراة فريقه أمام البطائح التي أقيمت، أول من أمس، ضمن الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، بعدما كانت المباراة تتجه إلى فوز الشارقة 2-1 قبل أن يحتسب حكم اللقاء خالد ناجم، ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل منها البطائح هدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد خليل، معتبراً أن الشارقة تعرّض لظلم تحكيمي كبير من حكم المباراة، وأن القرارات التحكيمية الخاطئة تكررت أكثر من مرة في الموسم الجاري ضد الشارقة، علماً أن حكم المباراة كان قد أخرج البطاقة الحمراء للاعب البطائح الفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 97.

وقال كوزمين في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «بصراحة ليست لديَّ كلمات أقولها، لكن أن يصل حكم المباراة إلى هذا المستوى ولا يكون ملماً بجميع القوانين، فإن هذا يُعد أمراً صعباً، خصوصاً أنه حكم شاب ولديه مستقبل واعد».

وتحدث كوزمين عن الحالة التي احتسب خلالها الحكم ركلة جزاء للبطائح، وقال: «كان هناك خطأ قبل احتساب ركلة الجزاء، إذ تعرض لاعب الشارقة ماجد سرور للضرب ووقع على الأرض، كان يجب احتساب ركلة ركنية بجانب طرد لاعب البطائح الفارو دي أوليفيرا».

من جانب آخر، كشف مدرب الشارقة أن فريقه خاض المباراة بغيابات كثيرة لظروف مختلفة من بينها الإصابات والإيقافات، لافتاً إلى أن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة حاولوا أن يؤدوا قدر المستطاع، وأنه حرص خلال هذه الفترة على منح الفرصة لجميع اللاعبين، مؤكداً أن «اللاعبين الشباب في الفريق اجتهدوا وكانوا يستحقون الأفضل».

ورفع الشارقة رصيده إلى النقطة 31 في المركز السادس، فيما جمع البطائح 26 نقطة في المركز السابع.

غوران: البطائح قدّم مباراة مميّزة

أكد مدرب البطائح الكرواتي غوران توميتش، أن فريقه قدّم مباراة مميّزة، بدليل أن المواجهة شهدت تقارباً في المستوى بين الفريقين، مشيراً إلى أنه سنح لفريقه الكثير من الفرص للتسجيل، خصوصاً في الشوط الأول لكن لم يستغلها.

وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «في الشوط الثاني حدثت أمور كثيرة وتمكّن فريقي من أن يعود إلى المباراة ويعدل النتيجة».